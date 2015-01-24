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Постер фильма Z - значит Захария
5.9
Z - значит Захария - Трейлер
Киноафиша Фильмы Z - значит Захария
5.9

Z - значит Захария

, 2015
Z for Zachariah
США / триллер, фантастика, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Z - значит Захария
5.9
Z - значит Захария - Трейлер
Z - значит Захария  Трейлер

О фильме

В разрушенном ядерной войной мире чудом смогла выжить 16-летняя Энн. Она встречает взрослого ученого по имени Люмис, который уже потерял надежду найти свою семью. Энн взрослеет, между ней и Люмисом рождаются чувства. Ситуация усложняется, когда появляется третий выживший — молодой парень Калеб. Начинается война за последнюю женщину на земле…

В ролях

Марго Робби
Марго Робби
Ann Burden
Крис Пайн
Крис Пайн
Caleb
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
John Loomis
Режиссер Крэйг Зобел
Сценарист Nissar Modi, Роберт С. О’Брайэн
Композитор Хезер МакИнтош
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 7 июля 2016
Премьера в мире 24 января 2015
Дата выхода
24 января 2015 Россия Парадиз 12+
27 ноября 2015 Австралия
23 марта 2016 Бразилия
28 августа 2015 Великобритания
13 августа 2015 Дания
15 октября 2015 Израиль
24 января 2015 Казахстан
23 октября 2015 Литва
27 августа 2015 Македония
13 августа 2015 Нидерланды
3 сентября 2015 Португалия
28 августа 2015 США
19 ноября 2015 Таиланд
24 января 2015 Украина
30 сентября 2015 Филиппины
27 сентября 2015 Швейцария
28 декабря 2016 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $381 839
Производство Silver Reel, Lucky Hat Entertainment, Material Pictures
Другие названия
Z for Zachariah, Os Últimos na Terra, Z de Zacarías, 末日寂境, Après la fin, Les Survivants, Shi no tanima, Sopravvissuti, Z - значит Захария, Z for Zachariah - Das letzte Kapitel der Menschheit, Z jak Zachariasz, Z kot Zachariah, Z nagu Zachariah, Z означає Захарія, Z, mint Zakariás, Zachariah İçin Z, Δίοδος σωτηρίας, 撒迦利亚, 死の谷間, I Sopravvissuti, Z für Zachariah

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Z - значит Захария - Трейлер
Z - значит Захария Трейлер
Z - значит Захария - Отрывок 1
Z - значит Захария Отрывок 1
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саундтрек фильма Z - значит Захария

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