В разрушенном ядерной войной мире чудом смогла выжить 16-летняя Энн. Она встречает взрослого ученого по имени Люмис, который уже потерял надежду найти свою семью. Энн взрослеет, между ней и Люмисом рождаются чувства. Ситуация усложняется, когда появляется третий выживший — молодой парень Калеб. Начинается война за последнюю женщину на земле…
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