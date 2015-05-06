Шпион, 2015

Мечта всей жизни главной героини Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) – быть секретным агентом. На пути к своей мечте ей даже удается попасть на работу в ЦРУ, но занимает она там одну из самых низших должностей. Однако по счастливому стечению обстоятельств ей выпадает шанс продвинуться по службе. Один из лучших агентов проваливает секретную операцию, а единственный человек, знающий местонахождения ядерной бомбы, знает в лицо каждого агента ЦРУ. Выполнить ответственное и опасное задание предлагают никому не известной Сьюзен, которая с рвением берется за это опасное дело.