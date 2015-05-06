Шпион, 2015

Мечта всей жизни главной героини Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) – быть секретным агентом. На пути к своей мечте ей даже удается попасть на работу в ЦРУ, но занимает она там одну из самых низших должностей. Однако по счастливому стечению обстоятельств ей выпадает шанс продвинуться по службе. Один из лучших агентов проваливает секретную операцию, а единственный человек, знающий местонахождения ядерной бомбы, знает в лицо каждого агента ЦРУ. Выполнить ответственное и опасное задание предлагают никому не известной Сьюзен, которая с рвением берется за это опасное дело.
Сьюзан Купер – героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Её партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы.
Афигительноржачный фильм. Очень хорошо прописаны образы, главная героиня, Стетхем и италтяшка просто на высоте. Всем советую. Думаю в мой… Читать дальше…