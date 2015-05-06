Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шпион Шпион
Киноафиша Фильмы Шпион
Spy

Шпион, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мечта всей жизни главной героини Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) – быть секретным агентом. На пути к своей мечте ей даже удается попасть на работу в ЦРУ, но занимает она там одну из самых низших должностей. Однако по счастливому стечению обстоятельств ей выпадает шанс продвинуться по службе. Один из лучших агентов проваливает секретную операцию, а единственный человек, знающий местонахождения ядерной бомбы, знает в лицо каждого агента ЦРУ. Выполнить ответственное и опасное задание предлагают никому не известной Сьюзен, которая с рвением берется за это опасное дело.

  • Режиссером и автором сценария этого комедийного боевика, вышедшего на экраны в 2015 году в США, выступил американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Пол Фиг. Он известен российскому зрителю по таким фильмам как «Девичник в Вегасе» (2011), «Копы в юбках»(2013), «Охотники за привидениями» (2016) и др. 
  • Роли других агентов ЦРУ исполняют известные актеры Джуд Лоу и Джейсон Стэйтем. Для съемок драк, где использовались филиппинские боевые искусства, Мелисса Маккарти проходила специальное обучение у крестной дочери Брюса Ли Дайаны Ли Иносанто.
  • Основная часть съемок фильма проходила в Венгрии возле озера Балатон. Вначале фильм назывался по имени главной героини «Сьюзан Купер», однако позже было принято решение изменить его на «Шпион». 

Сьюзан Купер – героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Её партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы.

7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 июня 2015
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Пол Фиг
Пол Фиг
В ролях
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Агенты А.Н.К.Л.
Агенты А.Н.К.Л. (2015)
7.7887325
Агент 117: Миссия в Рио
Агент 117: Миссия в Рио (2009)
5.6153846
Напряги извилины
Напряги извилины (2008)
7.4814816
Агент 117
Агент 117 (2006)
5.785714
Розовая Пантера
Розовая Пантера (2006)
6.894737
Агент Джонни Инглиш
Агент Джонни Инглиш (2003)
6.5
Остин Пауэрс: Голдмембер
Остин Пауэрс: Голдмембер (2002)
6.9473686
Фильм находится в подборках
Лучшие шпионские фильмы Лучшие шпионские фильмы
Фильмы с Джудом Лоу Фильмы с Джудом Лоу
Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом Лучшие фильмы с Джейсоном Стэтхэмом
Фильмы про бандитов Фильмы про бандитов
Постер фильма Шпион 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Шпион смотреть онлайн

Шпион
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Агенты А.Н.К.Л.
 
Розовая Пантера
 
Агент Джонни Инглиш
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Натали 13 октября 2015, 00:23
Фильм очень супер классный. Сходила на него 2 раза, настолько понравился 10 из 10, всем советую. Юмор хороший добрый, ничего пошлого и сортирного.… Читать дальше…
StasO 13 октября 2015, 00:23
Понравился

Афигительноржачный фильм. Очень хорошо прописаны образы, главная героиня, Стетхем и италтяшка просто на высоте. Всем советую. Думаю в мой… Читать дальше…
Отзывы Написать
54 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Шпион
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лучшие комедии весны! Мы подобрали для вас 5 весенних комедийных премьер, которые могут похвастаться звёздным актёрским составом, необычным сюжетом и гарантируют приятные эмоции от просмотра.   1) "Между
Написать
10 марта 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер без цензуры
Дублированный трейлер без цензуры
"Who Can You Trust” Ivy Levan
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши