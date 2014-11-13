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Big Eyes

Большие глаза, 2014

2014 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Действие ленты начинается в 1958 году. Маргарет уходит от мужа и забирает маленькую дочь Джейн. Вскоре она знакомится с художником Уолтером, за которого выходит замуж. Главная героиня тоже рисует иллюстрации, но сначала их нигде не хотят выставлять. Тогда Уолтер начинает выдавать ее работы за свои собственные, и вскоре они начинают пользоваться популярностью. Изюминка картин – большие глаза детей, которые на них изображены. Но вся слава достается только ее мужу, что вскоре надоедает Маргарет.

  • Сюжет картины основан на реальных событиях. Иллюстратор Маргарет существовала в действительности. О ее жизни была написана художественная книга, которая использовалась создателями фильма.
  • Исполнить главные роли могли Риз Уизерспун и Райан Рейнольдс.
  • Перед премьерой ленты стоимость работ Маргарет значительно увеличилась. Например, маленькие иллюстрации продавали за 8,5 тысяч долларов.
  • У Тима Бертона, который стал режиссером картины, целая коллекция работ художницы. Она рисовала для него портреты его возлюбленных, а также собаки.
  • Исполнительница главной женской роли Эми Адамс встречалась с Маргарет, чтобы проконсультироваться по некоторым вопросам.

Яркая и цветущая Америка 50-х. В сочных красках Сан-Франциско зарождается то, что разрушит традиционный взгляд на искусство и бесповоротно изменит то, как выглядит наша жизнь. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин  придумал поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, произвели настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Их печатают на календарях, открытках, домохозяйки щеголяют в фартуках с их изображением. Уолтер становится королем современного искусства, одним из самых известных арт-деятелей планеты. Но на пике славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, что Уолтер - мошенник, и именно она - автор знаменитых картин. Неожиданно открываются шокирующие подробности жизни четы Кин. Весь мир замер в ожидании ответа на вопрос: кто же все-таки тот гений, чьи смелые и оригинальные картины украшают теперь каждую гостиную от Парижа до Аляски?

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 января 2015
Премьера в мире 13 ноября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Прокатчик All Media
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Эми Адамс
Эми Адамс
Кристен Риттер
Кристен Риттер
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Все актеры и съемочная группа
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Большие глаза

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Наша рецензия
Новое творение Тима Бёртона, пожалуй, лучше всего могла бы отрекомендовать автохарактеристика грибоедовского Молчалина: «Умеренность и аккуратность». Кино получилось настолько гладким и корректным, что стало ясно: Бёртон, «играющее дитя Голливуда», как-то незаметно состарился до вежливо-округлых биографий, делаемых без сучка без задоринки. И что почти без всякой задоринки, – особенно жаль. Свою вторую биографическую картину Бёртон поставил по сценарию тех же Скотта…
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fanbunga 31 октября 2015, 09:28
А ведь Уолтер как продажник талантливее, чем Марго как художник. Детишки у нее милые, но когда они, как показали в фильме, повсюду и почти… Читать дальше…
fanbunga 11 февраля 2016, 10:39
Тема для Бертона необычная, по-моему. Тем интереснее.

пока что взяла и скачала себе на рабочий стол девочку с большими глазами от Маргарет Кин. Нравица✊
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