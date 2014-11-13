Большие глаза, 2014

Яркая и цветущая Америка 50-х. В сочных красках Сан-Франциско зарождается то, что разрушит традиционный взгляд на искусство и бесповоротно изменит то, как выглядит наша жизнь. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин придумал поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, произвели настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Их печатают на календарях, открытках, домохозяйки щеголяют в фартуках с их изображением. Уолтер становится королем современного искусства, одним из самых известных арт-деятелей планеты. Но на пике славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, что Уолтер - мошенник, и именно она - автор знаменитых картин. Неожиданно открываются шокирующие подробности жизни четы Кин. Весь мир замер в ожидании ответа на вопрос: кто же все-таки тот гений, чьи смелые и оригинальные картины украшают теперь каждую гостиную от Парижа до Аляски?