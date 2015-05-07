Главный герой фильма, Максим, – популярный современный художник и скульптор. Он пользуется огромным успехом у прекрасного пола, но не торопится искать ту единственную, предпочитая связи на одну ночь. Все меняется, когда душа девушки по имени Софи странным образом попадает в правую руку Максима. Внутренне полные противоположности, они должны научиться работать сообща, чтобы найти способ вернуть Софи в ее тело и обнаружить друг в друге вторую половинку.
Макс — успешный скульптор. Он убежденный холостяк. У него нет отбоя от девушек и выгодных заказов. Привычный ход жизни нарушает собственная правая рука Макса. Она перестает слушаться его и ведет себя, как рука избалованной девушки. Друзья, клиенты и поклонницы думают, что Макс сошел с ума. Но причина не в этом, в его руку вселилась душа незнакомки. Справится ли герой одной левой?
|7 мая 2015
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