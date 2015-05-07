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Одной левой

Odnoy levoy 18+
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О фильме

Главный герой фильма, Максим, – популярный современный художник и скульптор. Он пользуется огромным успехом у прекрасного пола, но не торопится искать ту единственную, предпочитая связи на одну ночь. Все меняется, когда душа девушки по имени Софи странным образом попадает в правую руку Максима. Внутренне полные противоположности, они должны научиться работать сообща, чтобы найти способ вернуть Софи в ее тело и обнаружить друг в друге вторую половинку. 

  • Роль Софи стала дебютом в кино для популярной российской певицы Полины Гагариной. Справиться с серьезным давлением на киноплощадке певице помогло театральное образование (Полина училась в школе-студии МХАТ), а также коллеги по фильму, показавшие ей специфику работы актера в кинематографе. 
  • Дмитрий Нагиев, исполнивший главную роль Максима, почти не рассчитывал получить роль: готовясь к прослушиванию, он перепутал руку, в которую должна была вселиться душа Софи, и долгий период репетиций пошел насмарку. К счастью, сроки поджимали, поэтому продюсеры решили довольствоваться тем, что есть. 
  • Перед началом съемок в московском ресторане MAXIM BAR среди посетительниц был проведен кастинг, победительницы которого получали возможность сняться в одной из второстепенных ролей фильма. Для победы участницам нужно было показать, как ловко они могут орудовать левой рукой. 

Макс — успешный скульптор. Он убежденный холостяк. У него нет отбоя от девушек и выгодных заказов. Привычный ход жизни нарушает собственная правая рука Макса. Она перестает слушаться его и ведет себя, как рука избалованной девушки. Друзья, клиенты и поклонницы думают, что Макс сошел с ума. Но причина не в этом, в его руку вселилась душа незнакомки. Справится ли герой одной левой?

Одной левой - трейлер
Одной левой  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 7 мая 2015
Дата выхода
7 мая 2015 Россия КароПрокат 12+
7 мая 2015 Беларусь
7 мая 2015 Казахстан
15 мая 2015 США
7 мая 2015 Украина
15 мая 2015 Эстония
Сборы в мире $102 167
Производство Fresh film
Другие названия
Odnoy levoy, Ar vienu kreiso, Kurakäsi, Viena kairiąja, Одной левой
Режиссер
Виталий Рейнгеверц
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Константин Крюков
Константин Крюков
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Ян Цапник
Ян Цапник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.2
Оцените 27 голосов
4.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3664 В жанре «комедия»  1027 В фильмах России  653
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Михаил 15 октября 2015, 00:13
Вообще фильм довольно посредственный, но в принципе (учитывая то что в кинотеатрах сейчас не идет хороших комедий, а на драму или триллер не хочется)… Читать дальше…
Дмитрий 15 октября 2015, 00:13
Думаю, Страна все-таки сходит в кино после 9го Мая и реально почтит память отцов за светлую жизнь. Дмитрий Нагиев настолько классно сыграл. Я не ожидал. Насколько он талантлив!
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29 апреля 2015 00:00
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