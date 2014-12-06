Хранитель Луны, 2015

На диковинной планете, где смена дня и ночи осуществляется вручную, юного фавна Мьюна неожиданно избирают хранителем Луны. Но к своему ужасу, он почти сразу теряет ее! Воспользовавшись этим, царь подземного мира Некрос крадет и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн вместе с отважной девочкой из воска Глим и заносчивым Сохоном, хранителем Солнца, должны отправиться в удивительное и опасное путешествие.