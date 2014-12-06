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Хранитель Луны Хранитель Луны
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Хранитель Луны, 2015

2015 / Франция
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

На этой планете есть ответственные за небесные светила. Что делать, если злой демон погасил Солнце? Фавн Мьюн и его друзья отправляются спасать свой мир...

  • Сценарий написан по мотивам греческой мифологии, где есть отдельные божества Солнца и Луны — Гелиос и Селена.
  • Режиссер Александр Эбоян закончил французскую школу анимации Gobelins. Его выпускным фильмом стала короткометражка «Бигуденская миграция» о бретонском ритуале приготовления масленичных блинов — причудливая, поэтичная и «негромкая». Она получила множество призов, в том числе специальный приз жюри американского фестиваля SIGGRAPH-2005. Член жюри Шелли Пейдж, специалист по поиску талантов DreamWorks Animation, предложила молодому режиссеру экскурсию по их студии. Александр охарактеризовал ее как «невероятное место». «В то время снимался «Кунг-фу панда», и на стенах были выставлены первые произведения искусства. Это были рисунки Николя Марле, бывшего выпускника Gobelins - он сейчас является одним из лучших дизайнеров персонажей в мире анимации. Я очень хотел участвовать в этом проекте». И ему предложили присоединиться к команде в качестве фасилитатора. Он пробыл там три года, работая над проектами «Кунг-фу панда» и Монстры против пришельцев».
  • Изиа Ижлен, озвучившая Глим — популярная французская исполнительница собственных рок-композиций.

На диковинной планете, где смена дня и ночи осуществляется вручную, юного фавна Мьюна неожиданно избирают хранителем Луны. Но к своему ужасу, он почти сразу теряет ее! Воспользовавшись этим, царь подземного мира Некрос крадет и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн вместе с отважной девочкой из воска Глим и заносчивым Сохоном, хранителем Солнца, должны отправиться в удивительное и опасное путешествие.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 мая 2015
Премьера онлайн 14 февраля 2016
Премьера в мире 6 декабря 2014
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Александр Эбоян
В ролях
Омар Си
Омар Си
Изиа Ижлен
Изиа Ижлен
Майкл Грегорио
Шафик Ахмад
Бенуа Аллемане
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Хранитель Луны 7 постеров
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Хранитель Луны
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Светлана 13 октября 2015, 00:25
Замечательный, новый, креативный мультик. Не похожий на другие. Очень интересный, режиссеры постарались, и реально придумали все сами, а не сделали… Читать дальше…
Михайлов Владимир 27 марта 2020, 02:44
Хороший мультфильм , как для детей так и для подростков . В нем хорошо передали всю загадочность и волшебность данного мира . Хорошая графика с… Читать дальше…
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