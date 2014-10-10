Кутис, 2014

Обычный день в школе внезапно оборачивается для коллектива учителей настоящим кошмаром: зараженные неизвестным вирусом наггетсы из столовой превращает часть милых детишек в кровожадных зомби. Перед выжившими учителями и избежавшими инфицированного обеда учениками стоит непростая задача: выжить самим и предотвратить распространение эпидемии по всему городу.
В одной частной закрытой школе появился страшный вирус! Маленькие хорошенькие детки в одночасье превратились в адских зомби, которые хотят сожрать своих любимых учителей и одноклассников. Война начинается! И не на жизнь, а на смерть.
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