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Кутис Кутис
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Cooties

Кутис, 2014

2014 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обычный день в школе внезапно оборачивается для коллектива учителей настоящим кошмаром: зараженные неизвестным вирусом наггетсы из столовой превращает часть милых детишек в кровожадных зомби. Перед выжившими учителями и избежавшими инфицированного обеда учениками стоит непростая задача: выжить самим и предотвратить  распространение эпидемии по всему городу.  

  • В какой-то момент Уэйд говорит Клинту, что тот крадется, как хоббит. Элайджа Вуд, сыгравший Клинта, сыграл хоббита Фродо Бэггинса в трилогии “Властелин колец”.
  • Второй фильм, в котором Элайджа Вуд сыграл персонажа, сражающегося против монстров в школе. Первым был “Факультет”. 
  • На фотографии, которую можно заметить в начале фильма в спальне Клинта, изображен сыгравший Клинта Элайджа Вуд в детстве.
  • Когда появляется полиция, Рик говорит “Пять - ноль”. Сленговое выражение “Пять - ноль” используется для предупреждения окружающих о присутствии полиции или других представителей власти. Впервые термин прозвучал в сериале “Гавайи 5.0” 1968 года. Хорхе Гарсиа, сыгравший Рика — постоянный член актерского состава ремейка сериала 2010 года.  
  • Майлз Эллиот сыграл персонажа по имени Динк, но это можно узнать лишь из титров, поскольку в фильме его имя не звучит ни разу.

В одной частной закрытой школе появился страшный вирус! Маленькие хорошенькие детки в одночасье превратились в адских зомби, которые хотят сожрать своих любимых учителей и одноклассников. Война начинается! И не на жизнь, а на смерть.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 сентября 2015
Премьера в мире 10 октября 2014
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Джонатан Милотт
В ролях
Элисон Пилл
Элисон Пилл
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Назим Пэдрад
Назим Пэдрад
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Джек МакБрайер
Джек МакБрайер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кутис 4 постера
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Кутис смотреть онлайн

Кутис
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
jkz 10 октября 2015, 16:18
полный бред,но сходить поржать можно_))

Михаил 9 октября 2015, 16:33
✊ с кинотеатра .
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12 голосов
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