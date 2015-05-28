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Шнайдер против Бакса Шнайдер против Бакса
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Schneider vs. Bax

Шнайдер против Бакса, 2015

2015 / Нидерланды
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Как назло, прямо в свой день рождения Шнайдер, наемный убийца, замаскированный под разнорабочего, неохотно берет на себя задачу убить Бакса, писателя, у которого есть проблема со злоупотреблением наркотиками. Он еще не знает, что Бакс также является профессиональным киллером, который должен убить Шнайдера в тот же день.  
 

  • Изначально роль Бакса предназначалась немецкому актеру Вальдемару Кобусу, однако он не смог овладеть голландским языком или манерами, необходимыми для этой роли. Тогда режиссер и сценарист фильма Алекс ван Вармердам решил сам взять на себя эту роль по совету своей жены и коллеги по съемочной площадке Аннет Малерб.
  • Фильм был спродюсирован Graniet Film и бельгийской телекомпанией Czar TV в сотрудничестве с вещательной ассоциацией VARA. Общий бюджет картины составил примерно полтора миллиона евро. Съемки фильма прошли в Голландии в июле 2014 года и длились чуть более двух месяцев. 
  • Съемочные локации фильма представляют каскад безупречных белых зданий с ярко выраженными горизонтальными линиями и спокойных, красивых и пустынных пейзажей. Создатели фильма поставили себе цель создать ироничную обстановку, которая обманывала бы ожидания зрителей до начала основного действия картины.

Шнайдер — наемный убийца-профессионал. Даже в день своего рождения он обязан подчиниться заказчику, некоему Мертенсу, и ликвидировать Рамона Бакса, писателя, живущего в домишке на берегу озера, окруженного болотами. Киллеру приходится спешить — ведь дома его ждет праздничный обед в кругу семьи. Однако в этот день все идет наперекосяк. Непредвиденные обстоятельства то и дело возникают на пути Шнайдера, отодвигая исход операции. Он нервничает и не догадывается, что его жертва на самом деле тоже профессиональный гангстер, у которого он, Шнайдер, на мушке…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 ноября 2015
Премьера в мире 28 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Бюджет €3 000 000
Режиссер
Алекс ван Вармердам
В ролях
Том Де Виспеларе
Алекс ван Вармердам
Мария Краакман
Пьер Бокма
Лоэс Хаверкорт
Все актеры и съемочная группа
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