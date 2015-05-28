Шнайдер против Бакса, 2015

Шнайдер — наемный убийца-профессионал. Даже в день своего рождения он обязан подчиниться заказчику, некоему Мертенсу, и ликвидировать Рамона Бакса, писателя, живущего в домишке на берегу озера, окруженного болотами. Киллеру приходится спешить — ведь дома его ждет праздничный обед в кругу семьи. Однако в этот день все идет наперекосяк. Непредвиденные обстоятельства то и дело возникают на пути Шнайдера, отодвигая исход операции. Он нервничает и не догадывается, что его жертва на самом деле тоже профессиональный гангстер, у которого он, Шнайдер, на мушке…