Ночной беглец, 2015

Когда-то Джимми Конлон был лучшим киллером в команде своего босса Шона Магуира, но обстоятельства сложились таким образом, что Джимми пришлось убить сына Шона, Дэнни. Теперь Магуир хочет лишь одного — убить сына Джимми и всю его семью, чтобы заставить Джимми почувствовать то, что почувствовал он сам. Киллер соглашается с желанием Шона, но предупреждает, что сделает сделает все возможное для защиты сына. Джимми предстоит пережить самую долгую и самую сложную ночь в его жизни.