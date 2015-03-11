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Ночной беглец Ночной беглец
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Run All Night

Ночной беглец, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Джимми Конлон был лучшим киллером в команде своего босса Шона Магуира, но обстоятельства сложились таким образом, что Джимми пришлось убить сына Шона, Дэнни. Теперь Магуир хочет лишь одного — убить сына Джимми и всю его семью, чтобы заставить Джимми почувствовать то, что почувствовал он сам. Киллер соглашается с желанием Шона, но предупреждает, что сделает сделает все возможное для защиты сына. Джимми предстоит пережить самую долгую и самую сложную ночь в его жизни. 

  • Практически все сцены с участием Ника Нолти были вырезаны из финальной версии фильма, и в итоге актера даже не упомянули в титрах.
  • Реальных сыновей Лиама Нисона зовут так же, как и двух сыновей в фильме — Майкл и Даниэль.
  • В сцене уличной погони можно заметить афишу фильма “Безумный Макс: Дорога ярости”, мимо которой пробегает Джимми. Оба фильмы были спродюсированы одной студией, а музыка к ним была написан одним композитором, Томом Холкенборгом, известным также как Junkie XL. Трейлер “Безумного Макса” показывали перед каждым сеансом “Ночного беглеца”. 
  • Сюжет фильма явно перекликается с сюжетом картины Сэма Мендеса “Проклятый путь”. 
  • Во время сцены в баре Лиам Нисон упоминает, что пил с Микки Физерстоуном. В реальной жизни Микки Физерстоун был членом ирландско-американской банды “The Westies”, действовавшей в районе Клинтон на Манхэттене.

Фильм расскажет историю киллера, вступившего в конфликт с бывшим боссом и в итоге вынужденного пуститься в бега, чтобы защитить свою семью от преследования мафией и властями.

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 апреля 2015
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 11 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Эд Харрис
Эд Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ночной беглец 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Maliwka 15 октября 2015, 00:21
понравился фильм! захватывающий! Лиам Нисон шикарен =)
Ва 15 октября 2015, 00:25
Отзывы Написать
18 голосов
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саундтрек фильма Ночной беглец
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Звездный композитор напишет музыку для "Дэдпула" Номинант Грэмми Том Холкенборг, известный также как Junkie XL продолжает покорять мир киноиндустрии своей музыкой. Огромным успехом стал фильм «Безумный Макс: Дорога ярости», музыкальное
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5 октября 2015 00:00
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