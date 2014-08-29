Мисс Переполох, 2014

Изабелла работала девушкой по вызову, но встреча с бродвейским режиссером Арнольдом разворачивает ее жизнь на 180 градусов: он находит в ней харизму, талант, а также предлагает завязать с дурным прошлым и стать звездой. Появление Изабеллы на прослушивании и ее знакомство с коллегами и женой Арнольда серьезно осложняет ситуацию. Постепенно начинают вскрываться многочисленные обманы и недоговорки, которые царили между театралами.
На первый взгляд может показаться, что Изабелла — простая девушка по вызову из Бруклина. Но, ворвавшись в тихую и размеренную жизнь бродвейского режиссера Альберта, она буквально перевернет ее вверх дном, станет причиной нескольких скандалов и раскроет все немыслимые семейные тайны. Если вы о ней еще не слышали, тогда она идет к вам!