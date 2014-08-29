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Мисс Переполох Мисс Переполох
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She's Funny That Way

Мисс Переполох, 2014

2014 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Изабелла работала девушкой по вызову, но встреча с бродвейским режиссером Арнольдом разворачивает ее жизнь на 180 градусов: он находит в ней харизму, талант, а также предлагает завязать с дурным прошлым и стать звездой. Появление Изабеллы на прослушивании и ее знакомство с коллегами и женой Арнольда серьезно осложняет ситуацию. Постепенно начинают вскрываться многочисленные обманы и недоговорки, которые царили между театралами. 

  • Изначально на роль Изабеллы была выбрана Бри Ларсон, но актриса покинула проект из-за занятости. 
  • В журнал “People” появлялась информация о том, что этот фильм должны были снять еще в середине 1990-х годов. Тогда проект носил название “Белки и орехи”, а главную роль могла сыграть актриса Татум О’Нил. Режиссер Питер Богданович сказал: “Этот фильм — мой подарок ей”. 
  • Сначала Дженнифер Энистон предложили роль Дельты, но, прочитав сценарий, она предпочла роль Джейн Клермонт. Позже она посоветовала Богдановичу взять Кэтрин Хан на роль Дельты, а также предложила Уиллу Форте сыграть Джошуа Флита.
  • У Джейн есть парень по имени Джошуа и собака по имени Чип. Также звали парней Рэйчел — героини Дженнифер Энистон в сериале “Друзья”. 
  • Фильм снят за двадцать девять дней.

На первый взгляд может показаться, что Изабелла — простая девушка по вызову из Бруклина. Но, ворвавшись в тихую и размеренную жизнь бродвейского режиссера Альберта, она буквально перевернет ее вверх дном, станет причиной нескольких скандалов и раскроет все немыслимые семейные тайны. Если вы о ней еще не слышали, тогда она идет к вам!

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 мая 2015
Премьера в мире 29 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Питер Богданович
Питер Богданович
В ролях
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Люси Панч
Люси Панч
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мисс Переполох 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Любовь 13 октября 2015, 22:31
Посмотрели "мисс переполох". Это просто ужас какой-то. Полный отстой. Даже не смогли досмотреть до конца. А реклама отличная. Это самые лучшие кадры… Читать дальше…
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