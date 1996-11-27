Суровое испытание, 1996

Салем, Массачусетс. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Происходящее замечает священник. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения.