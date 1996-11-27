Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суровое испытание Суровое испытание
Киноафиша Фильмы Суровое испытание
The Crucible

Суровое испытание, 1996

1996 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Салем, Массачусетс. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Происходящее замечает священник. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 21 июля 2015
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 27 ноября 1996
Возраст 12+
Режиссер
Николас Хайтнер
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Пол Скофилд
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Тимон Афинский
Тимон Афинский (2012)
8.285714
Неустойчивое равновесие
Неустойчивое равновесие (1973)
6.6
Баллада о Джеке и Роуз
Баллада о Джеке и Роуз (2005)
6.6
Любители истории
Любители истории (2006)
8.3
Призрачная нить
Призрачная нить (2017)
6.8333335
Комната
Комната (2015)
8.5
Банды Нью-Йорка
Банды Нью-Йорка (2002)
7.857143
Ганди
Ганди (1982)
8.133333
Леди в фургоне
Леди в фургоне (2015)
6.3333335
Линкольн
Линкольн (2013)
6.6875
Объект моего восхищения
Объект моего восхищения (1998)
7.5384617
Частная жизнь Пиппы Ли
Частная жизнь Пиппы Ли (2009)
7.2941175
Фильм находится в подборках
Фильмы про ведьм и колдовство Фильмы про ведьм и колдовство
Постер фильма Суровое испытание 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Суровое испытание смотреть онлайн

Суровое испытание
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Призрачная нить
 
Комната
 
Банды Нью-Йорка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши