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Point Break

На гребне волны, 2015

2015 / США / Германия / Китай
7.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Изощренные ограбления в разных концах света — что между ними общего, кроме беспрецедентного риска? Молодой и перспективный агент ФБР Джонни Юта ищет грабителей…

  • Действие фильма длится около месяца, а на съемки ушло около года. Его снимали более чем в 10 странах на 4 континентах, максимально используя физические локации и соблюдая умеренность с применением зеленых экранов. 
  • Исполнитель главной роли Эдгар Рамирес называл себя большим поклонником оригинального фильма 1991 года, Рамирес не стал возвращаться к первоисточнику, работая над ролью. Он ощущал, что Патрик Суэйзи в роли Бодхи — это «красиво и уникально», и попытки переделать исходник не должны стать целью нового актера. Он охарактеризовал свою игру и проект в целом как переосмысление, привнесение уникального и нового. Ему было 38, как и Суэйзи, когда он снимался в старой ленте.
  • Первым претендентом на основного персонажа был Джерард Батлер. Но его расписание не совпало с графиком проекта. Другими кандидатами были Том Харди, Колин Фаррелл, Хью Джекман, Джереми Реннер, Крис Хэмсворт и Гарретт Хедлунд.
  • Директор ФБР и его помощник (Бриджесс Кристофер и Джеймс Ле Гро) — это «экс-президенты» из оригинала, Громмет и Роуч.
  • Сцена на легендарном водопаде Анхель в Венесуэле, охраняемом местными властями, потребовала множества разрешений и строительства декораций стоимостью в полмиллиона долларов.

Джонни — молодой агент ФБР, специализирующийся на работе под прикрытием. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций, всегда доделывая свою работу до конца. Его очередным заданием становится проникновение в банду воров. Однако эти люди не обычные грабители: их главным отличием от остальных является увлечение экстремальными видами спорта. Свои умения они используют при каждом новом ограблении, и стать частью их команды очень непросто. Чтобы войти в банду и остановить преступников, Джонни придется доказать, что он такой же как они, а для этого ему не раз предстоит рискнуть собственной жизнью…

7.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 декабря 2015
Премьера в мире 3 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Эриксон Кор
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Люк Брейси
Люк Брейси
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Гонки по вертикали  (а также по горизонтали, по диагонали и вверх тормашками) То, что соорудил Эриксон Кор, оператор первого «Форсажа», «Сорвиголовы» и еще целого ряда картин, а также местами режиссер (как-бы-ремейк «На гребне волны» – его второй фильм, если не считать телевизионных опусов), – более чем впечатляет с точки зрения спортэкстрима. Вот парни несутся на сноуборде со скольких-то-там-километровой горы. Вот парни оседлывают двадцати-…
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Stranger 31 января 2016, 23:00
В целом отличный фильм, Уступает шедевральному оригиналу в душевности отношений героев и глубине идеи о свободе, больше уделяя внимания экстриму и… Читать дальше…
lisochka 31 января 2016, 23:00
Классный фильм! Смотрелся на одном дыхании! Главарь банды просто покорил своей игрой!Спецэффекты на высоком уровне!

Вначале очень понравилась идея и… Читать дальше…
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саундтрек фильма На гребне волны
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