На гребне волны, 2015

Джонни — молодой агент ФБР, специализирующийся на работе под прикрытием. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций, всегда доделывая свою работу до конца. Его очередным заданием становится проникновение в банду воров. Однако эти люди не обычные грабители: их главным отличием от остальных является увлечение экстремальными видами спорта. Свои умения они используют при каждом новом ограблении, и стать частью их команды очень непросто. Чтобы войти в банду и остановить преступников, Джонни придется доказать, что он такой же как они, а для этого ему не раз предстоит рискнуть собственной жизнью…