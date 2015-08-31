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Кривая линия, 2015

2015 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая девушка Мэллори Ратледж едет на грузовике своего жениха в Денвер, чтобы выйти за него замуж. Проезжая по пустынной дороге, она разговаривает по телефону со своей старшей сестрой Эллой и решает сделать крюк, чтобы увидеть Гранд-Каньон. Неожиданно грузовик останавливается, а телефонная связь пропадает. Некий Кристиан Лотон, проходивший мимо, предлагает ей починить машину, и Мэллори соглашается. Затем она предлагает подвезти его, но тот начинает вести себя странно. Она просит его уйти, но Кристиан показывает нож и говорит ей ехать в заброшенный мотель. Мэллори понимает, что он не пристегнут, и решает сбить грузовик с дороги на повороте. Но нога Мэллори застревает в перевернутой машине, а Кристиан легко выбирается…

  • В фильме существует альтернативная сюжетная линия: в кадрах, переработанных в короткометражный фильм для видеорелизов, Мэллори не подвозит Кристиана после того, как он перезапускает ее машину, и, оставив его, звонит сестре, чтобы рассказать о встрече. Вскоре машина снова отключается, и на этот раз после осмотра она узнает, что решающий кабель был перерезан, а потом попадает в злополучную хижину. 
  • Еще в 2007 году, когда проект получил зеленый свет, Ева Мендес должна была сыграть главную роль Мэллори, которую впоследствии получила Джулианна Хаф.

По вине автостопщика, спровоцировавшего аварию, молодая женщина попадает в ловушку своего собственного автомобиля.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 августа 2015
Премьера в мире 31 августа 2015
Возраст 18+
Режиссер
Иэн Софтли
В ролях
Джулианна Хаф
Джулианна Хаф
Тедди Сирс
Тедди Сирс
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Мэдалин Хорчер
Дрю Рауш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кривая линия 2 постера
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