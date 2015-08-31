Кривая линия, 2015

Молодая девушка Мэллори Ратледж едет на грузовике своего жениха в Денвер, чтобы выйти за него замуж. Проезжая по пустынной дороге, она разговаривает по телефону со своей старшей сестрой Эллой и решает сделать крюк, чтобы увидеть Гранд-Каньон. Неожиданно грузовик останавливается, а телефонная связь пропадает. Некий Кристиан Лотон, проходивший мимо, предлагает ей починить машину, и Мэллори соглашается. Затем она предлагает подвезти его, но тот начинает вести себя странно. Она просит его уйти, но Кристиан показывает нож и говорит ей ехать в заброшенный мотель. Мэллори понимает, что он не пристегнут, и решает сбить грузовик с дороги на повороте. Но нога Мэллори застревает в перевернутой машине, а Кристиан легко выбирается…