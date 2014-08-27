Бёрдмэн, 2014

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Алехандро Гонсалес Иньярриту совершил, по крайней мере на один фильм, крутой поворот от медитации к сатире, исполненной мощнейшего драйва, причем совершил в компании тех же сценаристов, с которыми работал над «Бьютифул». В принципе, речь снова, как и в «Бьютифул», идет о неизлечимой болезни, рано или поздно берущей верх над персонажем, только болезнь эта поменяла, так сказать, градус, окрас и профиль. Вместо рака простаты – сошедшее с голливудского конвейера…