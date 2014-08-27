Бёрдмэн, 2014

Когда-то Ригган Томсон был на вершине славы — он играл супергероя Бердмэна, которого знали и обожали абсолютно все. Но слава прошла и сейчас он — почти забытый, постаревший и невостребованный актер. Ригган решается на участие в бродвейской театральной постановке. Успех спектакля вернет ему славу и популярность, провал — окончательно похоронит его карьеру.
Актер, известный по роли культового супергероя, изо всех сил хочет доказать всем вокруг, что может достойно выглядеть и на театральной сцене. Накануне премьеры на Бродвее пьесы с его участием он сражается со своим эго, пытаясь вернуть себе семью, былую славу и самого себя.
Вы знаете как они это делают? Нет, правда, как рекламщики умудряются сделать такой трейлер, что в процессе просмотра фильма… Читать дальше…