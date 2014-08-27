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Бёрдмэн Бёрдмэн
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Birdman

Бёрдмэн, 2014

2014 / США
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Ригган Томсон был на вершине славы — он играл супергероя Бердмэна, которого знали и обожали абсолютно все. Но слава прошла и сейчас он — почти забытый, постаревший и невостребованный актер. Ригган решается на участие в бродвейской театральной постановке. Успех спектакля вернет ему славу и популярность, провал — окончательно похоронит его карьеру. 

  • Поскольку фильм был тщательно отрепетирован и снят в хронологической последовательности, монтаж занял всего две недели.
  • В фильме всего шестнадцать видимых монтажных склеек.
  • Поскольку фильм снимался длинными дублями, Эдвард Нортон и Майкл Китон ради интереса вели подсчет ошибок, допущенных актерами и актрисами. Согласно ему, чаще всех ошибалась Эмма Стоун, а Зак Галифианакис допустил наименьшее количество ошибок. Он допустил неточности в нескольких репликах, но умело их скрыл, поэтому эти кадры вошли в фильм. 
  • Большая часть фильма снималась в Бродвейском театре Сент-Джеймс. Майклу Китону и остальным актерам пришлось приспосабливаться к строгому стилю съемки Алехандро Г. Иньярриту, который требовал, чтобы они исполняли до пятнадцати страниц диалога за раз, точно попадая в хореографические точки. 

Актер, известный по роли культового супергероя, изо всех сил хочет доказать всем вокруг, что может достойно выглядеть и на театральной сцене. Накануне премьеры на Бродвее пьесы с его участием он сражается со своим эго, пытаясь вернуть себе семью, былую славу и самого себя.

7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 января 2015
Премьера онлайн 28 февраля 2015
Премьера в мире 27 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях
Майкл Китон
Майкл Китон
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Все актеры и съемочная группа
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Золотой глобус Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Золотой глобус Лучший сценарий
Оскар Лучший фильм года
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Бёрдмэн
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Наша рецензия
Алехандро Гонсалес Иньярриту совершил, по крайней мере на один фильм, крутой поворот от медитации к сатире, исполненной мощнейшего драйва, причем совершил в компании тех же сценаристов, с которыми работал над «Бьютифул». В принципе, речь снова, как и в «Бьютифул», идет о неизлечимой болезни, рано или поздно берущей верх над персонажем, только болезнь эта поменяла, так сказать, градус, окрас и профиль. Вместо рака простаты – сошедшее с голливудского конвейера…
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Ирина Ссорина 3 августа 2017, 08:01
Как мы оказались здесь?

Вы знаете как они это делают? Нет, правда, как рекламщики умудряются сделать такой трейлер, что в процессе просмотра фильма… Читать дальше…
Foggy 18 октября 2015, 00:52
Цитата (test, 21/02/2015 - 12:48:33):этот полет вместе с фильнальным аккордом с участием таксиста феерично рисует разницу во взглядах на жизнь людей… Читать дальше…
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