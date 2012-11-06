Оповещения от Киноафиши
«Сказка о царе Салтане»
Постер фильма Приключения французов в Нью-Йорке
Рейтинг
4.6 Рейтинг IMDb: 4.5
2 постера
Приключения французов в Нью-Йорке

Приключения французов в Нью-Йорке

Nous York 18+
О фильме

Две давние подруги Самия и Габриэль пару лет назад перебрались из Парижа в Нью-Йорк попытать удачу и найти себя. Самия живет в шикарномлофте вместе с известной американской актрисой и работает ее помощницей. У Габриэлы более прозаичная работа в небольшом доме престарелых. Однажды к ним приезжают их старинные парижские друзья Майкл, Набиль и Силван, чтобы устроить Самии сюрприз на ее день рождения. В новых обстоятельствах пяти старым друзьям придется по-новому взглянуть на свои отношения. Их ждет незабываемое, яркое приключение в легендарном и великом Нью-Йорке.
Приключения французов в Нью-Йорке - трейлер
Приключения французов в Нью-Йорке  трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 27 марта 2014
Премьера в мире 6 ноября 2012
Дата выхода
15 октября 2015 Россия Вест 12+
15 октября 2015 Беларусь
15 октября 2015 Казахстан
15 октября 2015 Украина
6 ноября 2012 Франция
Бюджет $5 900 000
Сборы в мире $5 189 055
Производство Vertigo, Pathé, M6 Films
Другие названия
Nous York, New York, Nossa York, Nowy Jork i my, Szerelmem, New York, Приключения французов в Нью-Йорке, 知性紐約
Режиссер
Эрве Мимран
Жеральдин Накаш
Жеральдин Накаш
В ролях
Лейла Бехти
Лейла Бехти
Жеральдин Накаш
Жеральдин Накаш
Маню Пайе
Маню Пайе
Надер Буссандель
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.6
14 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Приключения французов в Нью-Йорке - трейлер
Приключения французов в Нью-Йорке Трейлер
Приключения французов в Нью-Йорке - трейлер с английскими субтитрами
Приключения французов в Нью-Йорке Трейлер с английскими субтитрами
Кадры из фильма
