Две давние подруги Самия и Габриэль пару лет назад перебрались из Парижа в Нью-Йорк попытать удачу и найти себя. Самия живет в шикарномлофте вместе с известной американской актрисой и работает ее помощницей. У Габриэлы более прозаичная работа в небольшом доме престарелых. Однажды к ним приезжают их старинные парижские друзья Майкл, Набиль и Силван, чтобы устроить Самии сюрприз на ее день рождения. В новых обстоятельствах пяти старым друзьям придется по-новому взглянуть на свои отношения. Их ждет незабываемое, яркое приключение в легендарном и великом Нью-Йорке.

Развернуть