Комедийный вестерн расскажет историю мужчины, оставшегося в раннем детстве сиротой и выросшего в племени индейцев апачи, которые его воспитали и выучили в своих традициях и законах. Главный герой по прозвищу «Белый Нож» — преступник, который неожиданно обнаруживает, что не один на свете: у него есть пятеро сводных братьев. Объединившись, они принимают решение отыскать их отца, затерявшегося где-то на просторах Дикого Запада. Вот тут-то и начинаются настоящие приключения, которые настолько же захватывающие, насколько комичны.