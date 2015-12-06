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Постер фильма Нелепая шестерка
4.8
Киноафиша Фильмы Нелепая шестерка
4.8

Нелепая шестерка

, 2015
The Ridiculous 6
США / комедия / 18+
Постер фильма Нелепая шестерка
4.8

О фильме

Комедийный вестерн расскажет историю мужчины, оставшегося в раннем детстве сиротой и выросшего в племени индейцев апачи, которые его воспитали и выучили в своих традициях и законах. Главный герой по прозвищу «Белый Нож» — преступник, который неожиданно обнаруживает, что не один на свете: у него есть пятеро сводных братьев. Объединившись, они принимают решение отыскать их отца, затерявшегося где-то на просторах Дикого Запада. Вот тут-то и начинаются настоящие приключения, которые настолько же захватывающие, насколько комичны.

В ролях

Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Tommy
Терри Крюс
Терри Крюс
Chico
Хорхе Гарсиа
Хорхе Гарсиа
Herm
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Lil Pete
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Ramon
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Danny
Уилл Форте
Уилл Форте
Will Patch
Стив Зан
Стив Зан
Clem
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Smiley
Ник Нолти
Ник Нолти
Frank Stockburn
Режиссер Фрэнк Корачи
Сценарист Тим Херлихи, Адам Сэндлер
Композитор Руперт Грегсон-Уильямс, Elmo Weber
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 11 декабря 2015
Премьера в мире 6 декабря 2015
Дата выхода
6 декабря 2015 Россия 16+
11 декабря 2015 Испания
6 декабря 2015 Казахстан
6 декабря 2015 Украина
Бюджет $60 000 000
Производство Eaves Movie Ranch, Happy Madison Productions
Другие названия
The Ridiculous 6, 6 naerualust, 6 και γελοίοι, Bộ 6 Dở Hơi, Die lächerlichen Sechs, Les Six Ridicules, Nevetséges hatos, Os 6 Ridículos, Šest směšných, Абсурдната шестица, Нелепая шестёрка, リディキュラス6, 荒唐六蛟龍, Los 6 Ridículos, los 6 ridiculos, Los Seis Ridiculos, The Ridiculous 6 - Die lächerlichen Sechs, หกโคบาลบ้า ซ่าระห่ำเมือง

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 14 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

General George Custer [относительно шокированного сигнала Рамона начать ограбление] Знаешь, я делаю такое же лицо, когда утром наношу одеколон, особенно если дома один.

Отзывы о фильме

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