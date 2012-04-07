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Горький кофе
Café amargo
Горький кофе, 2015
2015 / Куба
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
29 августа 2015
Премьера в мире
7 апреля 2012
Возраст
18+
Режиссер
Ригоберто Хименес
В ролях
Коралия Велос
Адела Легра
Онейда Эрнандес
Все актеры и съемочная группа
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