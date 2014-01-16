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Дикая Дикая
Киноафиша Фильмы Дикая
Wild

Дикая, 2014

2014 / США
4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шерил Стрэйд ощущает, что ее жизнь разрушена. Она похоронила мать, ей тяжело дался развод. Искать новый смысл существования женщина отправляется на Тихоокеанскую тропу, поставив цель в одиночку пройти часть опасного маршрута — 1774 км…

  • Первоисточник сценария, написанного Ником Хорнби — автобиографическая книга Шерил Стрэйд.
  • Картина снята почти полностью при естественном освещении.
  • Жан-Марк Валле «режиссерским произволом» не позволял Риз Уизерспун узнать, как обращаться с палаткой или печкой, из инструкций к ним. Ее эмоции, попавшие на пленку, совершенно искренние. Также он завесил все зеркала, чтобы актриса не смотрела на себя в процессе съемок.
  • Киногруппа имела доступ к 25 парам изготовленных на заказ походных ботинок Danner, чтобы продемонстрировать прогрессирующее старение обуви. Эти ботинки были произведены в Портленде, штат Орегон, где снимался фильм.
  • Уизерспун сказала, что этот фильм был самым сложным и напряженным в ее карьере, учитывая настроение и сыгранные ею сексуальные сцены.
  • Юную Шерил играет дочь реальной героини, Бобби Стрэйд Линдстрем.
  • Шерил Стрейд заявила, что, хотя фильм очень точен, сексуальная сцена в переулке никогда не происходила (хотя она признает, что в этот период ее жизни была довольно неразборчивой в связях).

В центре сюжета Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери и потерявшая всякую надежду на счастье женщина, отправляется в пешее странствие по территории Pacific Crest Trail — маршруту по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным.

4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 4 февраля 2015
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 16 января 2014
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Лора Дерн
Лора Дерн
Чарльз Бэйкер
Чарльз Бэйкер
Кевин О. Ранкин
Кевин О. Ранкин
Все актеры и съемочная группа
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Дикая
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анна 15 октября 2015, 22:22
Книгу я не читала, выходит смысл мне понятен не до конца!?

Фильм мне понравился, он ровно такой, какой я ожидала. Рада его увидеть. Может дело в… Читать дальше…
Ольга 15 октября 2015, 22:27
Фильм получился неплохой, но был бы он понятен до конца, без знания содержимого книги?! Жаль, что в фильме отсутствует диалог Шерил с астрологом о задаче отца в жизни детей
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15 голосов
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24 мая 2022 10:36
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