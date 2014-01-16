Дикая, 2014

8 практичных лайфхаков из кино, с которыми ваша жизнь не будет прежней

Несмотря на то, что художественное произведение, как правило, сильно трансформирует или приукрашивает реальность, в любимых фильмах можно порой встретить практичные советы, которые могут пригодиться в повседневной жизни (или же в экстраординарных ситуациях, от которых, к сожалению, никто не застрахован). Киноафиша расскажет вам о нескольких таких лайфхаках.