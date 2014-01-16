Дикая, 2014

Шерил Стрэйд ощущает, что ее жизнь разрушена. Она похоронила мать, ей тяжело дался развод. Искать новый смысл существования женщина отправляется на Тихоокеанскую тропу, поставив цель в одиночку пройти часть опасного маршрута — 1774 км…
В центре сюжета Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери и потерявшая всякую надежду на счастье женщина, отправляется в пешее странствие по территории Pacific Crest Trail — маршруту по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным.
Фильм мне понравился, он ровно такой, какой я ожидала. Рада его увидеть. Может дело в… Читать дальше…