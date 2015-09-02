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Эверест Эверест
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Everest

Эверест, 2015

2015 / США / Великобритания
7.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Роб Холл и его команда — альпинисты, которые намерены покорить великий и неприступный Эверест. Каждый член экспедиции полон решимости и не остановится ни перед чем, пока не поднимется на вершину самой высокой горы планеты. Но достичь пика  — это лишь половина пути, преодолев которую не стоит расслабляться, ведь обратная дорога таит в себе не меньше опасностей...

  • Когда команду Роба Холла спрашивают, почему они поднимаются на Эверест, они  отвечают фразой “Потому что он есть”. Эта фраза — девиз альпинистов всего мира, который впервые прозвучал в ответе английского альпиниста Джорджа Мэллори на тот же самый вопрос во время интервью в 1924 году.
  • Во время съемок на Эвересте на съемочную группу обрушилась лавина, которая унесла жизни 16 местных жителей, работавших в качестве гидов. Это больше, чем во время трагедии 1996 года, которая легла в основу фильма. Съемочная группа не пострадала, хотя находилась поблизости. Съемки пришлось отложить.
  • Консультантом фильма выступил Лу Касишке, один из выживших участников экспедиции 1996 года. 
  • В реальной жизни Виджай Лама, сыгравший полковника Мадана, работает старшим пилотом в непальских авиалиниях. 
  • Джош Бролин так сильно обморозил нос во время съемок, что его пришлось восстанавливать при помощи хирургического вмешательства.

Эверест — великая неприступная гора, покорить вершину которой мечтают многие профессиональные скалолазы. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не останавливает отважных альпинистов.

Роб Холл долгое время мечтал покорить эту неприступную гору и однажды ему предоставился такой шанс. Собрав группу из лучших альпинистов, он как никогда приблизился к своей заветной мечте. Все эти люди полны мужества и отваги и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?..

7.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 16 сентября 2015
Премьера онлайн 22 декабря 2015
Премьера в мире 2 сентября 2015
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Майкл Келли
Майкл Келли
Джош Бролин
Джош Бролин
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Клайв Стэнден
Клайв Стэнден
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эверест 3 постера
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Эверест
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Новый опыт исландца Бальтасара Кормаукюра (именно так произносится в оригинале его имя), посвященный гибели альпинистов на Эвересте в мае 1996 года, вполне может сгодиться как вариант реконструкции той трагедии двадцатилетней давности, но вряд ли способен претендовать на нечто большее. Будучи одинаково далек и от притчевого языка Вернера Херцога, посвятившего «Крик камня» покорению Серро-Торре, и от адреналиновой акробатики высокогорной смерти, освоенной Мартином Кэмпбеллом в «Вертикальном…
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саундтрек фильма Эверест
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