Эверест, 2015

Эверест — великая неприступная гора, покорить вершину которой мечтают многие профессиональные скалолазы. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не останавливает отважных альпинистов.

Роб Холл долгое время мечтал покорить эту неприступную гору и однажды ему предоставился такой шанс. Собрав группу из лучших альпинистов, он как никогда приблизился к своей заветной мечте. Все эти люди полны мужества и отваги и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?..