Отель Эль Ганзо, 2015

Ветеран радикально независимого, штучно-товарного кинопроизводства Стив Балдерсон впервые выбрался на авансцену картиной 2005 года «Фейерверк», в которой двойной демонической ролью дебютировал в игровом кино фронтмэн Faith No More Майк Паттон. За прошедшую с выхода «Фейерверка» декаду Балдерсон снял, как минимум, семь полнометражных лент разной степени жанровой специфичности и сюжетной сдвинутости по фазе. «Отель Эль Ганзо» — неожиданно лирическое обращение режиссера к жанру атмосферной кинопоэмы, история странной встречи и еще более необъяснимого сближения двух абсолютно непохожих странников на чужой земле: стареющей актрисы, напоминающей героинь Линча (невестка Боба Дилана Трейлор), и фотографа-гея-афроамериканца (Ричардсон), ищущего в сгорающем на солнце Лос-Кабосе вдохновения для творческого прорыва. Герои Балдерсона — как бы Адам и Ева разного возраста, цвета кожи и сексуальной ориентации, но одинаковой жизненной неустроенности, вернувшиеся в свой тропический Эдем обогащенными бесконечностью жизненного опыта. Как и полагается в кинопоэме, равноправным героем картины выступает сам муниципалитет Лос-Кабос — его невообразимой красоты пляжи, кактусовые «бахчи», маленькие сувенирные лавки с внеземными владелицами, странные собаки, думающие, что они овечки. Ближе к финалу в игру вступает мимолетная нуар-интонация, которая в сопровождении песен Луны Итцель опять-таки отсылает к линчевским мотивам — в частности, к «Малхолланд Драйву» (2001). Сопровождаемый минималистическим саундтреком актера-композитора-продюсера Марка Букера, «Отель Эль Ганзо» — один из редких фильмов, в которых абстрактное и документальное ощущение соединяются в единое целое, странноватое и завораживающее.