Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель Эль Ганзо
Киноафиша Фильмы Отель Эль Ганзо
El Ganzo

Отель Эль Ганзо, 2015

2015 / США / Мексика
7.1 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Ветеран радикально независимого, штучно-товарного кинопроизводства Стив Балдерсон впервые выбрался на авансцену картиной 2005 года «Фейерверк», в которой двойной демонической ролью дебютировал в игровом кино фронтмэн Faith No More Майк Паттон. За прошедшую с выхода «Фейерверка» декаду Балдерсон снял, как минимум, семь полнометражных лент разной степени жанровой специфичности и сюжетной сдвинутости по фазе. «Отель Эль Ганзо» — неожиданно лирическое обращение режиссера к жанру атмосферной кинопоэмы, история странной встречи и еще более необъяснимого сближения двух абсолютно непохожих странников на чужой земле: стареющей актрисы, напоминающей героинь Линча (невестка Боба Дилана Трейлор), и фотографа-гея-афроамериканца (Ричардсон), ищущего в сгорающем на солнце Лос-Кабосе вдохновения для творческого прорыва. Герои Балдерсона — как бы Адам и Ева разного возраста, цвета кожи и сексуальной ориентации, но одинаковой жизненной неустроенности, вернувшиеся в свой тропический Эдем обогащенными бесконечностью жизненного опыта. Как и полагается в кинопоэме, равноправным героем картины выступает сам муниципалитет Лос-Кабос — его невообразимой красоты пляжи, кактусовые «бахчи», маленькие сувенирные лавки с внеземными владелицами, странные собаки, думающие, что они овечки. Ближе к финалу в игру вступает мимолетная нуар-интонация, которая в сопровождении песен Луны Итцель опять-таки отсылает к линчевским мотивам — в частности, к «Малхолланд Драйву» (2001). Сопровождаемый минималистическим саундтреком актера-композитора-продюсера Марка Букера, «Отель Эль Ганзо» — один из редких фильмов, в которых абстрактное и документальное ощущение соединяются в единое целое, странноватое и завораживающее.

7.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 сентября 2015
Премьера в мире 26 сентября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Стив Болдерсон
В ролях
Марк Букер
Магдалена дель Рио
Анслем Ричардсон
Сьюзен Трейлор
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Приложение киноафиши