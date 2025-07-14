«Кавказская пленница» могла быть совсем другой: Никулин наотрез отказывался сниматься в фильме, и причины у актера были веские

Представить «Кавказскую пленницу» без знаменитой троицы Трус, Балбес и Бывалый — задача почти невозможная. Однако на этапе подготовки к съёмкам именно такой вариант вполне мог стать реальностью. Юрий Никулин, исполнявший роль Балбеса, всерьёз отказывался участвовать в проекте. И причины у него были не капризные, а вполне понятные — и личные, и профессиональные.

Шурик возвращается, а с ним и старая компания?

Задолго до премьеры «Операции Ы», когда Леонид Гайдай ещё не знал, каким феноменом обернётся фильм, сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободской уже начали работать над новым проектом. Он носил рабочее название «Шурик в горах» и изначально задумывался как сборник из двух новелл. Сценаристы страстно хотели снова включить в историю троицу комических героев, но Гайдай был не в восторге — он не любил повторяться, даже если персонажи были полюбившимися зрителю.

Под давлением «Мосфильма» режиссёр всё же согласился, но поставил условие: это последний раз, когда Трус, Балбес и Бывалый появятся в его фильме. Позже одна из двух новелл была отбракована — слишком напоминала неудачный фильм Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Так «Шурик в горах» трансформировался в ту самую «Кавказскую пленницу».

Почему Никулин сказал «нет»

Когда сценарий был готов, пришло время собрать команду. Но на сценарной коллегии сразу возникли вопросы — персонажи троицы казались уже слегка «изношенными», всё держалось на старых приёмах. Усугубило ситуацию то, что Гайдай объявил: Юрий Никулин сниматься не будет.

Дело в том, что после прочтения сценария актёр остался крайне скептичен. История показалась ему несерьёзной и слабой — а значит, с большой вероятностью и фильм получится провальным. На тот момент Юрий Никулин уже был не просто клоуном из цирка, а востребованным киноактёром с широкой палитрой. За его плечами были «Когда деревья были большие» и «Ко мне, Мухтар!», где он проявил себя как драматический артист.

К тому же в решении сыграла роль и его жена — Татьяна Никулина. Она прекрасно понимала масштаб таланта мужа и считала, что образ глуповатого Балбеса закрепляется за ним слишком прочно. После двух короткометражек и успеха «Операции Ы» вся страна видела в Юрии Владимировиче исключительно наивного, нелепого персонажа — и это начинало мешать его профессиональному развитию.

Возвращение — и прощание

Тем не менее, отказываться от троицы означало бы кардинально переписывать сценарий. И тогда Гайдай взялся уговаривать Никулина лично. Понадобилось немало усилий и убеждения, чтобы актёр согласился. В итоге Никулин снова надел кепку Балбеса — и не прогадал: «Кавказская пленница» стала хитом, вошла в золотой фонд советского кино и окончательно закрепила легендарный статус актёра.

Но, как и договаривались, это было последнее появление троицы. Впоследствии были попытки воссоздать её магию — например, в фильме «Комедия давно минувших дней» (1980), где в кадре остались только Вицин и Моргунов. Юрий Никулин участия в проекте не принял. И, пожалуй, правильно сделал — ведь зрители запомнили их троицу именно такими: энергичными, яркими и полными сил, готовыми на любую авантюру.

А здесь — сложный, но интересный кинотест на знание советских фильмов.