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Постер фильма Излечить страх
Постер фильма Излечить страх
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Излечить страх

Излечить страх

Luka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В основе сюжета картины лежит драматичная судьба великого хирурга и священнослужителя — В. Ф. Войно-Ясенецкого (Святителя Луки). Он мог выставлять свои картины в лучших галереях мира и пачкать руки лишь красками, а стал «мужицким врачом», архиепископом и жертвой политических репрессий. Талантливый врач, человек глубокой веры, он успешно врачевал и душу и тело людей; в самые безбожные времена не поступался своей совестью. Тысячи людей обязаны ему жизнью, но спасти единственную женщину, которую он любил больше жизни, так и не смог…

Излечить страх - трейлер
Излечить страх  трейлер
Страна Украина / Беларусь
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 11 октября 2013
Дата выхода
30 апреля 2015 Россия Централ Партнершип 16+
30 апреля 2015 Беларусь
30 апреля 2015 Казахстан
30 апреля 2015 Украина
Производство Belarus Republic Ministry of Culture, Nonstop MEDIA, Российский фонд кино
Другие названия
Luka, Izlechit strakh, Излечить страх, Лука. Святитель-хірург
Режиссер
Александр Пархоменко
В ролях
Виталий Безруков
Виталий Безруков
Андрей Саминин
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Виктория Малекторович
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ольга Катунина 13 октября 2015, 22:26
Благодарю всех, кто участвовал в создании этого фильма. Я этой зимой побывала Крыму и смогла приложиться к многоцелебным мощам Святителя Луки и… Читать дальше…
Татьяна 15 октября 2015, 00:13
Потрясающий фильм о силе духа одного человека в период тяжелых исторических событий. О служении людям и Богу. Лука - легендарная личность, история… Читать дальше…
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Излечить страх - трейлер
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