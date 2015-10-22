Смайлик, 2014

Вы верите в любовь с первого взгляда в современном мире безумных скоростей и бесконечных СМС? Разные люди находят друг друга и знакомятся в социальных сетях. У каждого из них - своя устроенная жизнь, привычки, привязанности. Казалось бы, ничего не предвещает судьбоносных перемен… Что может поколебать этот устойчивый и привычный мир? Разве что, случайный смайлик на мониторе... И безумное предложение встретиться… Смайлик - величайшее изобретение нашего времени! «Смайлик» - три новеллы, три истории любви с непредсказуемой развязкой.

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