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Смайлик Смайлик
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Смайлик, 2014

2014 / Россия
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме
Вы верите в любовь с первого взгляда в современном мире безумных скоростей и бесконечных СМС? Разные люди находят друг друга и знакомятся в социальных сетях. У каждого из них - своя устроенная жизнь, привычки, привязанности. Казалось бы, ничего не предвещает судьбоносных перемен… Что может поколебать этот устойчивый и привычный мир? Разве что, случайный смайлик на мониторе... И безумное предложение встретиться… Смайлик - величайшее изобретение нашего времени! «Смайлик» - три новеллы, три истории любви с непредсказуемой развязкой.
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 октября 2015
Премьера в мире 22 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Киномир
Режиссер
Тамара Тана
В ролях
Александра Лупашко
Александра Лупашко
Антон Соколов
Антон Соколов
Татьяна Яковенко
Татьяна Яковенко
Витас Эйзенах
Мария Поезжаева
Мария Поезжаева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смайлик 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Яна2015 30 октября 2015, 00:04
Плюсы "Смайлика", в первую очередь, его естественность и эмоциональность. Три истории, где каждая хороша по своему, каждая оригинальна и… Читать дальше…
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