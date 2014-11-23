Приключения Паддингтона, 2014

В основу сюжета легла известная серия детских книг писателя Майкла Бонда, изданных на 40 языках тиражом более 35 миллионов экземпляров.
Карен Янкель, дочь создателя книги о медведе из Перу, Майкла Бонда, чуть не расплакалась после первого просмотра. «Настоящее оживление, он стал таким реальным».
Изначально этот персонаж — одинокий плюшевый медвежонок, случайно замеченный писателем на магазинной полке недалеко от Паддингтонского вокзала в Лондоне накануне Рождества 1956 года. Бонд купил его в подарок супруге и вдохновился на написание сказочной истории. Наброски одинокого медведя на вокзале были навеяны старыми кадрами кинохроники, показывающими эшелоны с детьми, эвакуировавшимися из Лондона во время Второй мировой войны, с этикетками на шее и вещами в небольших чемоданах.
Агент Николь Кидман предполагал возможность ее отказа от роли Миллисент и небрежно упомянул это предложение, думая, что актриса немедленно отклонит его. Но она пришла в восторг — оказалось, в детстве она мечтала, чтобы этот сказочный герой жил у нее дома! Она говорит, что участие в этом проекте — ее лучшее переживание.
Салли Хокинс (миссис Браун) пострадала от сотрясения мозга во время ночной съемки, когда столкнулась с краном по пути на съемочную площадку. Она получила серьезный порез на голове, но его прикрывала шляпа. Не обращая внимания на ранение, она продолжала работать и не обращалась к врачу, пока съемочный процесс не закончился.
Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей.
придраться не к чему. Все темы и характеры раскрыты, все ружья выстрелили, мерзавчиков… Читать дальше…