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Приключения Паддингтона Приключения Паддингтона
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Paddington

Приключения Паддингтона, 2014

2014 / Великобритания / Франция / США / Канада
7.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В основу сюжета легла известная серия детских книг писателя Майкла Бонда, изданных на 40 языках тиражом более 35 миллионов экземпляров.

Карен Янкель, дочь создателя книги о медведе из Перу, Майкла Бонда, чуть не расплакалась после первого просмотра. «Настоящее оживление, он стал таким реальным».

 Изначально этот персонаж — одинокий плюшевый медвежонок, случайно замеченный писателем на магазинной полке недалеко от Паддингтонского вокзала в Лондоне накануне Рождества 1956 года. Бонд купил его в подарок супруге и вдохновился на написание сказочной истории. Наброски одинокого медведя на вокзале были навеяны старыми кадрами кинохроники, показывающими эшелоны с детьми, эвакуировавшимися из Лондона во время Второй мировой войны, с этикетками на шее и вещами в небольших чемоданах.

Агент Николь Кидман предполагал возможность ее отказа от роли Миллисент и небрежно упомянул это предложение, думая, что актриса немедленно отклонит его. Но она пришла в восторг — оказалось, в детстве она мечтала, чтобы этот сказочный герой жил у нее дома! Она говорит, что участие в этом проекте — ее лучшее переживание.

Салли Хокинс (миссис Браун) пострадала от сотрясения мозга во время ночной съемки, когда столкнулась с краном по пути на съемочную площадку. Она получила серьезный порез на голове, но его прикрывала шляпа. Не обращая внимания на ранение, она продолжала работать и не обращалась к врачу, пока съемочный процесс не закончился.

Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей.

7.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 января 2015
Премьера онлайн 2 апреля 2015
Премьера в мире 23 ноября 2014
Возраст 0+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Пол Кинг
Пол Кинг
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Питер Капальди
Питер Капальди
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приключения Паддингтона 26 постеров
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Приключения Паддингтона
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 28 октября 2015, 00:51
Влюбилась я в это кино. Обязательно притащу в коллекцию.
придраться не к чему. Все темы и характеры раскрыты, все ружья выстрелили, мерзавчиков… Читать дальше…
3lik 26 октября 2015, 23:46
нормуль - достойно- и весело - местами даже до слёз ))) сходить стоит - и желательно в компании- но, как то - уж сухо снято- но увесисто - открыт… Читать дальше…
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