Приключения Паддингтона, 2014

Карен Янкель, дочь создателя книги о медведе из Перу, Майкла Бонда, чуть не расплакалась после первого просмотра. «Настоящее оживление, он стал таким реальным».

Изначально этот персонаж — одинокий плюшевый медвежонок, случайно замеченный писателем на магазинной полке недалеко от Паддингтонского вокзала в Лондоне накануне Рождества 1956 года. Бонд купил его в подарок супруге и вдохновился на написание сказочной истории. Наброски одинокого медведя на вокзале были навеяны старыми кадрами кинохроники, показывающими эшелоны с детьми, эвакуировавшимися из Лондона во время Второй мировой войны, с этикетками на шее и вещами в небольших чемоданах.

Агент Николь Кидман предполагал возможность ее отказа от роли Миллисент и небрежно упомянул это предложение, думая, что актриса немедленно отклонит его. Но она пришла в восторг — оказалось, в детстве она мечтала, чтобы этот сказочный герой жил у нее дома! Она говорит, что участие в этом проекте — ее лучшее переживание.

Салли Хокинс (миссис Браун) пострадала от сотрясения мозга во время ночной съемки, когда столкнулась с краном по пути на съемочную площадку. Она получила серьезный порез на голове, но его прикрывала шляпа. Не обращая внимания на ранение, она продолжала работать и не обращалась к врачу, пока съемочный процесс не закончился.