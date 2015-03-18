Отзывы о фильме
На самую большую свалку в Южной Америке приезжает учитель музыки. Вместе с детьми, которые живут прямо на свалке, он собирает настоящий оркестр. У них нет настоящих инструментов, но они смогли сделать все необходимые скрипки, виолончели и даже кларнеты из... окружающего их мусора. Музыка изменила жизнь этих детей и жизнь создателей этого фильма.
|18 марта 2015
|Россия
|CoolConnections
|12+
|18 марта 2015
|Казахстан
|18 марта 2015
|США
|18 марта 2015
|Украина