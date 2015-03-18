Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.1
Свалкармония

Landfill Harmonic 18+
О фильме

На самую большую свалку в Южной Америке приезжает учитель музыки. Вместе с детьми, которые живут прямо на свалке, он собирает настоящий оркестр. У них нет настоящих инструментов, но они смогли сделать все необходимые скрипки, виолончели и даже кларнеты из... окружающего их мусора. Музыка изменила жизнь этих детей и жизнь создателей этого фильма.

Страна США / Парагвай / Норвегия / Бразилия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 18 марта 2015
Дата выхода
18 марта 2015 Россия CoolConnections 12+
18 марта 2015 Казахстан
18 марта 2015 США
18 марта 2015 Украина
Сборы в мире $17 205
Производство Hidden Village Films
Другие названия
Landfill Harmonic, Filharmonija s deponija, Η ορχήστρα της ανακύκλωσης: Μια συμφωνία του ανθρώπινου πνεύματος, Свалкармония
Режиссер
Грэхэм Таунсли
В ролях
Грэхэм Таунсли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.1
Оцените 25 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  215
