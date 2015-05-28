Роман, сердцеед и убежденный холостяк, ведет успешную программу на радио, где отвечает на вопросы слушателей и раздает им советы касаемо их личной жизни. Однажды одна из них, 20-летняя Алена, спрашивает, стоит ли ей ехать к своему отцу, которого она никогда не видела. Роман отвечает утвердительно, но он еще не подозревает, что эта девушка – его родная дочь, а сам он недавно стал дедушкой. Сможет ли Алена растопить сердце своего отца, или светская жизнь, полная удовольствий, возьмет верх, и они так и не станут настоящей семьей?
Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Как заправский психолог он раздает советы слушателям, приправляя их колкими шутками. Пока одна из них оборачивается против него самого. На вопрос 20-летней Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает «Конечно! Я был бы рад». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи, а он сам в одночасье стал не только отцом, но и дедушкой Алениного сына. Новоиспеченные родственники погружают в ад беззаботного Романа и его девушку Сашу, светскую львицу и владелицу радиостанции. Не меньшее разочарование ждет и Алену. Только чудо сможет сделать их четверых одной семьей…
|28 мая 2015
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|Bazelevs Distribution
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