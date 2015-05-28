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Постер фильма Дабл трабл
Постер фильма Дабл трабл
Рейтинги
2.9 Рейтинг IMDb: 3.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Дабл трабл

Дабл трабл

Dabl trabl 18+
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О фильме

Роман, сердцеед и убежденный холостяк, ведет успешную программу на радио, где отвечает на вопросы слушателей и раздает им советы касаемо их личной жизни. Однажды одна из них, 20-летняя Алена, спрашивает, стоит ли ей ехать к своему отцу, которого она никогда не видела. Роман отвечает утвердительно, но он еще не подозревает, что эта девушка – его родная дочь, а сам он недавно стал дедушкой. Сможет ли Алена растопить сердце своего отца, или светская жизнь, полная удовольствий, возьмет верх, и они так и не станут настоящей семьей? 

  • Фильм является вольным ремейком южнокорейского кинохита «Скандалисты». Переговоры с правообладателями этой картины длились почти пять лет, прежде чем съемочная группа смогла приступить к предпроизводству. 
  • Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда телешоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава. В сцене карнавала она изначально должна была примерить образ Снежной королевы, но вскоре создатели поняли, что ее южная красота не очень ассоциируется с северным льдом. Тогда они устроили опрос среди съемочной группы, и большинство людей отметили сходство Варнавы с Сальвадором Дали. 
  • Другой звездой, появившейся на съемках, стала певица Слава. Это ее первая работа в кино со времен съемок фильма «Параграф 78». На карнавале актриса воплотила образ Женщины-кошки в костюме из блестящего черного латекса. 
     

Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Как заправский психолог он раздает советы слушателям, приправляя их колкими шутками. Пока одна из них оборачивается против него самого. На вопрос 20-летней Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает «Конечно! Я был бы рад». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи, а он сам в одночасье стал не только отцом, но и дедушкой Алениного сына. Новоиспеченные родственники погружают в ад беззаботного Романа и его девушку Сашу, светскую львицу и владелицу радиостанции. Не меньшее разочарование ждет и Алену. Только чудо сможет сделать их четверых одной семьей…

Дабл трабл - трейлер
Дабл трабл  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 28 мая 2015
Дата выхода
28 мая 2015 Россия Bazelevs Distribution 12+
28 мая 2015 Беларусь
28 мая 2015 Казахстан
29 мая 2015 Латвия
4 июня 2015 Украина
29 мая 2015 Эстония
Производство Bazelevs Production
Другие названия
Dabl trabl, Double Trouble, Dubultķeza, Noor vanaisa, Дабл трабл
Режиссер
Эдуард Оганесян
В ролях
Даниил Белых
Даниил Белых
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Даниил Кузнец
Слава
Сергей Мезенцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.9
Оцените 13 голосов
3.5 IMDb
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Дабл трабл

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
НН 13 октября 2015, 00:21
Судя по описанию, это римейк корейского фильма Kwasok scandle\Speedy Scandal (2008г) или в нашем переводе - Скандалисты. Ну, я надеюсь, что права… Читать дальше…
Bbbugl 13 октября 2015, 00:25
Задрали уже этими "армянскими" комедиями для дегенератов
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19 мая 2015 00:00
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Дабл трабл - трейлер
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