Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Как заправский психолог он раздает советы слушателям, приправляя их колкими шутками. Пока одна из них оборачивается против него самого. На вопрос 20-летней Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает «Конечно! Я был бы рад». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи, а он сам в одночасье стал не только отцом, но и дедушкой Алениного сына. Новоиспеченные родственники погружают в ад беззаботного Романа и его девушку Сашу, светскую львицу и владелицу радиостанции. Не меньшее разочарование ждет и Алену. Только чудо сможет сделать их четверых одной семьей…