Киноафиша Фильмы В погоне за мечтой

В погоне за мечтой

Dreamcatcher 18+
О фильме

Двадцать пять лет Бренда Майерс-Пауэлл жила в мире, который превратил её, ещё совсем юную, в наркоманку и проститутку. После бурного объяснения с «клиентом» Бренда очнулась в больнице и решила изменить свою жизнь. Сегодня она дарит надежду и веру сотням женщин и девушек, некоторым из которых всего четырнадцать лет, и которые тоже хотят жить по-другому. Авторы рассматривают замкнутый круг насилия, эксплуатации, оказавшись в котором тысячи и тысячи девушек и женщин начинают верить, что проституция для них — единственный выход.

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 6 марта 2015
Премьера в мире 6 марта 2015
30 сентября 2015 Россия 12+
30 сентября 2015 Казахстан
27 марта 2015 США
30 сентября 2015 Украина
Производство Green Acres Films, Vixen Films (I), Rise Films
Dreamcatcher, De prostituerades hjälpare, Fra drøm til virkelighed, Łapacz snów, The Dreamcatchers, Toetus prostituutidele, Tukea prostituoiduille, Ονειροπαγίδα
Ким Лонджинотто
Сэди Фрост
Сэди Фрост
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
