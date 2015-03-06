Двадцать пять лет Бренда Майерс-Пауэлл жила в мире, который превратил её, ещё совсем юную, в наркоманку и проститутку. После бурного объяснения с «клиентом» Бренда очнулась в больнице и решила изменить свою жизнь. Сегодня она дарит надежду и веру сотням женщин и девушек, некоторым из которых всего четырнадцать лет, и которые тоже хотят жить по-другому. Авторы рассматривают замкнутый круг насилия, эксплуатации, оказавшись в котором тысячи и тысячи девушек и женщин начинают верить, что проституция для них — единственный выход.