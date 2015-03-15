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The Frontier

Граница, 2015

2015 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 марта 2015
Премьера в мире 15 марта 2015
Возраст 18+
Режиссер
Орен Шай
В ролях
Джоселин Донахью
Джоселин Донахью
Келли Линч
Келли Линч
Джим Бивер
Изабелла Мико
Эй Джей Боуэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Граница 2 постера
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