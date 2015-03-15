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The Frontier
Граница, 2015
2015 / США
5.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
криминал
триллер
драма
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5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2015
Премьера в России
15 марта 2015
Премьера в мире
15 марта 2015
Возраст
18+
Режиссер
Орен Шай
В ролях
Джоселин Донахью
Келли Линч
Джим Бивер
Изабелла Мико
Эй Джей Боуэн
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
подборках
Вестерны про индейцев
2 постера
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