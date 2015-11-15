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Blur: New World Towers
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Blur: New World Towers

Blur: New World Towers, 2015

2015 / Великобритания
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 ноября 2015
Премьера в мире 15 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Сэм Ренч
В ролях
Дэймон Олбарн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Blur: New World Towers 1 постер
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