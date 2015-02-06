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Пионеры-герои

Pionery-geroi 18+
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О фильме

Фильм рассказывает жизненные истории трех представителей поколения семидесятников, заставших Советский союз и пионерские лагеря. Успешно устроившись в современном мире, они все же не чувствуют, что принадлежат ему: им не дают покоя истории из детства, мечты о подвигах и вера в светлое будущее, которое так и не наступило… Смогут ли они избавиться от призраков советского прошлого и начать просто жить без оглядки на свое детство? 

  • Перед кастинг-директором фильма стояла сложная задача – найти детей, внешне похожих на постаревших героев. Нужные лица не нашлись ни в одной детской театральной студии Москвы, поэтому в итоге юных актеров стали искать через интернет. В итоге все отобранные дети оказались непрофессионалами. 
  • Фильм был снят за 28 дней. Съемки проходили в основном в Москве, а также в Новгороде и в Обнинске. Создатели стремились найти советскую фактуру, монументальные и глобальные архитектурные объекты. Одной из таких построек стало здание театра драмы им. Достоевского. 
  • Сценарий был написан режиссером фильма Натальей Кудряшовой еще в 2010 году, до ее поступления на Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Он состоит из реальных историй, происходивших с ее родными и друзьями. 
     

Ольга, Катя и Андрей давно приехали в Москву, они дружат со школы. Они вполне успешны. Ольга — актриса, Катя — работает в крупном PR-агентстве, Андрей политический аналитик. Они покупают машины, берут ипотеки, строят дачи. Живут как все. Но это не приносит им ни счастья, ни удовлетворения. Ощущение, «что все вроде нормально, но что-то не так» — лейтмотив жизни сегодняшних тридцатилетних. Их детство пришлось на советскую пору — когда дети мечтали о подвигах, верили в шпионов и светлое будущее, и никто не ожидал, что мечту о подвиге заменит мечта о стабильности. Люди больше не мечтают о великом. Они просто живут.

Пионеры-герои - трейлер
Пионеры-герои  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 30 ноября 2018
Премьера в мире 6 февраля 2015
Дата выхода
18 июня 2015 Россия Наше кино 16+
18 июня 2015 Беларусь
29 сентября 2016 Греция
18 июня 2015 Казахстан
18 июня 2015 Украина
Производство CTB Film Company, Мастерская Сеанс
Другие названия
Pionery-geroi, Pioneer Heroes, Eroii pionieri, Pionierzy marzyciele, Pioniri heroji, Ηρωικοί πιονέροι, Пионеры-герои
Режиссер
Наталья Кудряшова
Наталья Кудряшова
В ролях
Наталья Кудряшова
Наталья Кудряшова
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Алексей Митин
Алексей Митин
Александр Усердин
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Пионеры-герои

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Пионеры-герои - трейлер
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