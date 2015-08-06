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Решала 2, 2015

2015 / Россия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Спустя 4 года после событий предыдущей части Каша, герой первого фильма, так и не оправившийся после гибели брата, пытается начать новую жизнь. Теперь у него есть жена, маленький сын и настоящая работа. Однако прошлое не желает отпускать героя. Завгар, основной антагонист первого фильма, выходит из тюрьмы, куда он попал по вине Каши, и стремится отомстить герою. Для этого он прибегает к помощи Вити Черного, крупного криминального авторитета, захватившего власть над городом… 

  • Константин Озеров, исполнивший главную роль в предыдущем фильме, поначалу отказывался от участия в сиквеле и был против воскрешения своего героя: «Это не Голливуд, это Буривуд какой-то», сказал он Евгению Замалиеву, продюсеру и режиссеру второго фильма. В конце концов актер согласился при условии, что он самостоятельно придумает несколько эпизодов со своим участием. 
  • Бюджет первого фильма трилогии составил всего три тысячи рублей, большая часть из которых ушла на бензин для автомобиля главного героя, на котором и передвигалась съемочная группа. Видя успех фильма, на вторую часть было выделены куда больше деньги, около 8 миллионов рублей. В итоге картина окупилась более чем в четыре раза, и вскоре создатели объявили о работе над приквелом, «Решала. Нулевые». 

После событий, произошедших в первой части, прошло 4 года. Обстановка в городе напряженная, за сферы влияний борются два криминальных авторитета — Витя Черный и Добрый. В это время из тюрьмы выходит Завгар, и Витя Черный надеется на его поддержку. Но Завгар горит желанием отомстить Каше, ведь по его наводке он отправился за решетку. Каша уехал в другой город, он впервые в жизни по-настоящему счастлив. У него жена, маленький сын, но прошлое напоминает о себе, и теперь Каша вынужден решать, как жить дальше.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 6 августа 2015
Премьера в мире 6 августа 2015
Возраст 18+
Режиссер
Роман Асхаев
В ролях
Александр Фролов
Александр Фролов
Моисей Куртанидзе
Моисей Куртанидзе
Константин Озеров
Константин Озеров
Чингиз Аздаев
Чингиз Аздаев
Арина Есина
Все актеры и съемочная группа
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Решала 2

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег 10 октября 2015, 16:18
Не видя первой части пошел на вторую и не пожалел ни сколько. Фильм смотрится на одном дыхании.Могут и наши снимать отличные фильмы. В онлайне… Читать дальше…
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