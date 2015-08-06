Решала 2, 2015

После событий, произошедших в первой части, прошло 4 года. Обстановка в городе напряженная, за сферы влияний борются два криминальных авторитета — Витя Черный и Добрый. В это время из тюрьмы выходит Завгар, и Витя Черный надеется на его поддержку. Но Завгар горит желанием отомстить Каше, ведь по его наводке он отправился за решетку. Каша уехал в другой город, он впервые в жизни по-настоящему счастлив. У него жена, маленький сын, но прошлое напоминает о себе, и теперь Каша вынужден решать, как жить дальше.