Родина, 2015

Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни баюкают шумом волн, песок похож на золото, деньги — просто бумага, живи и не тужи, а если совсем повезет, встретишь Бога. Здесь — это Индия, Гоа, куда люди со всего мира отправляются, чтобы найти или потерять себя.

Ева, дочь богатого русского, попадает сюда не по своей воле — отец психанул и высадил ночью из частного самолёта на первой подвернувшейся полосе. Когда отец одумался, девушку уже увлёк лабиринт человеческих судеб. Здесь новосибирский парень Макар жадно ищет просветления — до конца отпуска остался один день. Здесь Алексей и Кристина прощаются с семейным счастьем, а мелкие бесы на байках Димон и Леня испытывают мир на прочность. Здесь Гуру (только не надо его так называть!) Космос дарит препараты, сокращающие путь в другую реальность до одного щелчка. Здесь разные судьбы. Разные люди. Но у всех одна Родина. Не любить которую легко, когда она рядом.