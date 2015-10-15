Родина, 2015

Главная героиня, дочь миллионера по имени Ева, по глупой выходке отца оказывается одна на Гоа. Вскоре он отправляется на поиски дочери, но она уже встречает членов местной русской общины, в том числе новосибирского парня Макара, который ищет просветления, активно используя для этого наркотические вещества, и жену крупного российского чиновника, которая понимает, что муж ее больше не любит. Что же найдет для себя в этом странном мире сама Ева, которая уже не знает, где ее Родина?
Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни баюкают шумом волн, песок похож на золото, деньги — просто бумага, живи и не тужи, а если совсем повезет, встретишь Бога. Здесь — это Индия, Гоа, куда люди со всего мира отправляются, чтобы найти или потерять себя.
Ева, дочь богатого русского, попадает сюда не по своей воле — отец психанул и высадил ночью из частного самолёта на первой подвернувшейся полосе. Когда отец одумался, девушку уже увлёк лабиринт человеческих судеб. Здесь новосибирский парень Макар жадно ищет просветления — до конца отпуска остался один день. Здесь Алексей и Кристина прощаются с семейным счастьем, а мелкие бесы на байках Димон и Леня испытывают мир на прочность. Здесь Гуру (только не надо его так называть!) Космос дарит препараты, сокращающие путь в другую реальность до одного щелчка. Здесь разные судьбы. Разные люди. Но у всех одна Родина. Не любить которую легко, когда она рядом.