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Родина Родина
Киноафиша Фильмы Родина

Родина, 2015

2015 / Россия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня, дочь миллионера по имени Ева, по глупой выходке отца оказывается одна на Гоа. Вскоре он отправляется на поиски дочери, но она уже встречает членов местной русской общины, в том числе новосибирского парня Макара, который ищет просветления, активно используя для этого наркотические вещества, и жену крупного российского чиновника, которая понимает, что муж ее больше не любит. Что же найдет для себя в этом странном мире сама Ева, которая уже не знает, где ее Родина? 

  • Режиссерская версия фильма длиннее прокатной примерно на 10 минут. Она включает не вошедшие в итоговую монтажную сборку панорамы и изобразительные красоты Гоа, которые пришлось подрезать для более энергичного темпа картины. 
  • Идея фильма пришла в голову режиссеру и сценаристу фильма Петру Буслову за 9 лет до премьеры, когда он впервые оказался на съемках в Индии. Менталитет и культура местных жителей так поразили Буслова, что он захотел «привезти оттуда фильм». 
  • Сцена, в которой героиня Екатерины Волковой танцует с огнем, изначально должна была сниматься с огненными пои, но те слишком невзрачно смотрелись в дневной сцене у бассейна. Тогда режиссер, случайно увидевший огненные полукружия у местных фаерщиц, решил, что танец героини должен символизировать индийскую богиню Кали, защитницу других богов и дарующую освобождение. 

Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни баюкают шумом волн, песок похож на золото, деньги — просто бумага, живи и не тужи, а если совсем повезет, встретишь Бога. Здесь — это Индия, Гоа, куда люди со всего мира отправляются, чтобы найти или потерять себя.

Ева, дочь богатого русского, попадает сюда не по своей воле — отец психанул и высадил ночью из частного самолёта на первой подвернувшейся полосе. Когда отец одумался, девушку уже увлёк лабиринт человеческих судеб. Здесь новосибирский парень Макар жадно ищет просветления — до конца отпуска остался один день. Здесь Алексей и Кристина прощаются с семейным счастьем, а мелкие бесы на байках Димон и Леня испытывают мир на прочность. Здесь Гуру (только не надо его так называть!) Космос дарит препараты, сокращающие путь в другую реальность до одного щелчка. Здесь разные судьбы. Разные люди. Но у всех одна Родина. Не любить которую легко, когда она рядом.

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 октября 2015
Премьера в мире 15 октября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Петр Буслов
Петр Буслов
В ролях
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Петр Федоров
Петр Федоров
Павел Личникофф
Павел Личникофф
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Сергей Бадюк
Сергей Бадюк
Все актеры и съемочная группа
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Родина

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 22 октября 2015, 02:05
Хороший фильм.Есть о чем задуматься....
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