Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидания вслепую Свидания вслепую
Киноафиша Фильмы Свидания вслепую
Brma paemnebi

Свидания вслепую, 2013

2013 / Грузия / Украина
5.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Главный герой — 40 летний Сандро, учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Его мама давно мечтает о появлении внуков, но Сандро не везет с женщинами, которых он и его друг Ива находят на сайтах знакомств. После очередного неудачного свидания Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее. Но выясняется, что Манана замужем и ее супруг как раз выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сандро решает встретить Тенго у здания тюрьмы и поговорить «по-мужски», но в итоге вынужден назваться таксистом, которого Тенго нанимает для поездки. Все трое отправляются вместе в путешествие по обратной стороне Тбилиси — не выхолощенному «туристическому» городу, блестящему словно с открытки, а смеси покосившихся ставен старого города и серых советских кварталов, где еле сводя концы с концами, живут люди, которые все еще верят в любовь.
5.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 28 мая 2015
Премьера в мире 2 декабря 2013
Возраст 18+
Прокатчик All Media
Прокатчик Арена
Режиссер
Леван Когуашвили
В ролях
Андро Сахварелидзе
Арчил Кикодзе
Вахо Чачанидзе
Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе
Марина Карцивадзе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Свидания вслепую
Моя собственная комната
Моя собственная комната (2022)
7.4
Что мы видим, когда смотрим на небо?
Что мы видим, когда смотрим на небо? (2021)
7
Брайтон 4
Брайтон 4 (2021)
6.9
Парад
Парад (2018)
7.230769
Гогита. Новая жизнь
Гогита. Новая жизнь (2017)
8
Намме
Намме (2017)
7.5384617
Прогульщики
Прогульщики (2010)
6.3
Другой берег
Другой берег (2009)
7.7272725
Покаяние
Покаяние (1987)
7
Покаяние
Покаяние (1984)
8.2
Кето и Котэ
Кето и Котэ (1948)
7.230769
Прикованные рыцари
Прикованные рыцари (2000)
7.8
Постер фильма Свидания вслепую 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер с русскими субтитрами
Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше