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Антураж, 2015

2015 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Восходящая голливудская звезда Винс Чейз не собирается ждать предложений от режиссеров - вместе со своими друзьями Эриком, Сэлом и Джонни он намеревается снять собственный фильм. Агент Винса Ари Голд согласен спонсировать будущую картину - но лишь при условии, что она станет настоящих хитом и окупит вложенные средства. Получив от Ари 100 миллионов долларов, окрыленные приятели устраивают вечеринку и за одну ночь пропивают ровно половину бюджета. Однако деваться некуда - Винс и компания начинают съемки. Разумеется, результат значительно отличается от того, что они обещали Ари изначально. Кажется, кого-то ждут большие неприятности…

  • Одним из продюсеров картины выступил Марк Уолберг. По его словам, в “Антураже” много деталей из его личной биографии. 
  • Фильм “Антураж” - продолжение популярного сериала “Красавцы”, выходившего на канале НВО. 
  • В фильме Ари Голд называет Трэвиса МакКредла “Форрестом Гампом-младшим”. Так звали героя, которого актер Хэйли Джоэл Осмент сыграл в фильме “Форрест Гамп” (1994). 
  • У Сэла Асанте по прозвищу “Черепаха” есть прототип - помощник Марка Уолберга Донни “Осел” Кэрролл, умерший в возрасте 39 лет. 
  • В саундтрек фильма вошла песня Eminence Front группы The Who. Именно она звучала в пилотном эпизоде сериала “Красавцы”.

Звезда большого экрана Винсент Чейз и его друзья Эрик, Черепаха и Джонни вернулись и снова в деле вместе с бывшим агентом, а ныне главой студии, Ари Голдом. Амбиции меняются, но это заставляет их лишь крепче держаться друг за друга в гламурном и часто капризном мире Голливуда.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 июля 2015
Премьера онлайн 18 ноября 2015
Премьера в мире 3 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дуг Эллин
В ролях
Кевин Коннолли
Кевин Коннолли
Эдриан Гренье
Эдриан Гренье
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Джерри Феррара
Джерри Феррара
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Антураж 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lbr 10 октября 2015, 16:18
ни о чем, ходил с подругой, зевали весь фильм. Юмор идиотский, сюжет никакой. Очередная американская бредятина с сотней штампов и диалогами, которые писал обкурившийся школьник
Swi4e 10 октября 2015, 16:23
Очень классный фильм. Круто сняли. Сценарий интересный .



8/10
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10 голосов
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Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
промо-ролик 1: Ari Gold is Back
Промо-ролик 1: Ari Gold is Back
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