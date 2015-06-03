Антураж, 2015

Восходящая голливудская звезда Винс Чейз не собирается ждать предложений от режиссеров - вместе со своими друзьями Эриком, Сэлом и Джонни он намеревается снять собственный фильм. Агент Винса Ари Голд согласен спонсировать будущую картину - но лишь при условии, что она станет настоящих хитом и окупит вложенные средства. Получив от Ари 100 миллионов долларов, окрыленные приятели устраивают вечеринку и за одну ночь пропивают ровно половину бюджета. Однако деваться некуда - Винс и компания начинают съемки. Разумеется, результат значительно отличается от того, что они обещали Ари изначально. Кажется, кого-то ждут большие неприятности…
Звезда большого экрана Винсент Чейз и его друзья Эрик, Черепаха и Джонни вернулись и снова в деле вместе с бывшим агентом, а ныне главой студии, Ари Голдом. Амбиции меняются, но это заставляет их лишь крепче держаться друг за друга в гламурном и часто капризном мире Голливуда.
8/10