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Оно Оно
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Оно, 2014

2014 / США
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
После сексуальной связи 19-летнюю девушку по имени Джей начинают мучать странные видения и непреодолимое чувство того, что кто-то или что-то за ней следит…
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 25 июня 2015
Премьера онлайн 25 мая 2021
Премьера в мире 17 мая 2014
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дэвид Роберт Митчелл
Дэвид Роберт Митчелл
В ролях
Кэйтлин Берт
Линда Бостон
Хизер Фэйрбэнкс
Алданте Фостер
Кейр Гилкрист
Кейр Гилкрист
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Мичиганский режиссер Дэвид Роберт Митчелл начинал в 2002 году с короткометражки «Дева», где повествовалось о поисках настоящей любви, а фоном шла местная легенда о видениях, в которых являлась Дева Мария. В 2010-м последовал полнометражный дебют – «Миф об американской вечеринке», драмеди про тинейджеров из детройтского пригорода и про их тусовочно-бессонную ночь в последний уикенд лета. Вероятно, тогда Дэвид Митчелл окончательно понял, что на его родной детройтской земле теперь логичнее всего…
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