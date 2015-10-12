TheatreHD: Дон Кихот, 2015

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о выходе в прокат О фильме «Дон Кихот» Людвига Минкуса – шедевр балетного классического наследия, созданный в XIX веке на сцене Большого театра Мариусом Петипа. «Дон Кихот» может считаться образцом Московского стиля с его виртуозностью, бравурой, характерным танцем и яркими актерскими ролями. Спектакль-долгожитель, переживший всевозможные постановки, сохраняется в старинной классической основе в редакции Алексея Фадеечева. В 240-м сезоне «Дон Кихот» возвращается на Историческую сцену Большого театра в новых декорациях и костюмах, исполненных по эскизам выдающегося сценографа Валерия Левенталя. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 39 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 12 октября 2015 Премьера в мире 12 октября 2015 Возраст 6+ Режиссер Мариус Петипа В ролях Екатерина Крысанова Семен Чудин Алексей Лопаревич Все актеры и съемочная группа 1 постер

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