TheatreHD: Дон Кихот, 2015

«Дон Кихот» Людвига Минкуса – шедевр балетного классического наследия, созданный в XIX веке на сцене Большого театра Мариусом Петипа. «Дон Кихот» может считаться образцом Московского стиля с его виртуозностью, бравурой, характерным танцем и яркими актерскими ролями. Спектакль-долгожитель, переживший всевозможные постановки, сохраняется в старинной классической основе в редакции Алексея Фадеечева. В 240-м сезоне «Дон Кихот» возвращается на Историческую сцену Большого театра в новых декорациях и костюмах, исполненных по эскизам выдающегося сценографа Валерия Левенталя.