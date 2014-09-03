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Цимбелин Цимбелин
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Цимбелин, 2014

2014 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драма является вольным пересказом одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Действие перенесено в современный мир. Цимбелин возглавляет группу байкеров. Жестокий и циничный мужчина держит в страхе всю округу и объявляет войну продажным копам. Но однажды его дочь влюбляется в бедного воспитанника отца. Молодые люди знают, что Цимбелин никогда не примет этот союз, поэтому втайне заключают брак и планируют побег. Но отец узнает об этом и изгоняет новоиспеченного мужа, а дочь оставляет взаперти.

  • Это уже вторая по счету экранизация Шекспира, где действие перенесено в современность, в которой снялись Джон Легуизамо и Вонди Куртис-Холл. Ранее они появились вместе в постановке «Ромео + Джульетта».
  • Для актера Итана Хоука это третий фильм по Шекспиру, в котором он снялся. До этого был «Гамлет».
  • Премьера прошла на фестивале кино в Венеции в 2014 году.
  • Милла Йовович и Джон Легуизамо раньше снимались в фильмах, основанных на видеоиграх. Речь идет о серии «Super Mario Bros» и «Обитель зла».
  • Итан Хоук и Джеймс Рэнсон работали над одной картиной – «Синистер».
  • Актер Спенсер Трит Кларк уже второй раз снимался в ленте по пьесе Шекспира. Еще одной работой стал фильм «Много шума из ничего».

Современный пересказ одноименной трагедии Шекспира. Действие перенесено в современный Нью-Йорк, где и происходит эпический конфликт между продажными полицейскими и бандой байкеров, активно приторговывающих наркотиками.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 марта 2015
Премьера в мире 3 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Майкл Алмерейда
В ролях
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Итан Хоук
Итан Хоук
Милла Йовович
Милла Йовович
Пенн Бэджли
Пенн Бэджли
Эд Харрис
Эд Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цимбелин 3 постера
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Цимбелин
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