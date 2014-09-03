Цимбелин, 2014

Драма является вольным пересказом одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Действие перенесено в современный мир. Цимбелин возглавляет группу байкеров. Жестокий и циничный мужчина держит в страхе всю округу и объявляет войну продажным копам. Но однажды его дочь влюбляется в бедного воспитанника отца. Молодые люди знают, что Цимбелин никогда не примет этот союз, поэтому втайне заключают брак и планируют побег. Но отец узнает об этом и изгоняет новоиспеченного мужа, а дочь оставляет взаперти.