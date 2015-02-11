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Focus

Фокус, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Никки — мошенник-виртуоз, который решает взять под свое крыло начинающую воровку Джесс. Под его предводительством девушка начинает участвовать в махинациях гигантских масштабов, быстро проявляет свой талант и становится правой рукой Никки. Но вскоре случается то, что погубило немало совместных дел — между Никки и Джесс возникают чувства. 

  • Чтобы получить роль в фильме, Марго Робби пришлось прервать отдых и прилететь в Нью-Йорк из Хорватии в тот же день, когда ей позвонили и предложили пройти прослушивание. Ей пришлось совершить тяжелое путешествие меньше чем за сутки, чтобы успеть на него. При этом актриса потеряла свой багаж. Когда опоздавший Смит оправдывался тем, что летел из Квинса, Робби ответила: «Да? Ну, я только что прилетела из Хорватии, но я вовремя». Этот ответ помог ей заполучить эту роль.
  • Марго Робби и ее мать Сари научили Уилла Смита плавать прямо во время съемок фильма.
  • Изначально планировалось, что в главных ролях будут сниматься Райан Гослинг и Эмма Стоун, но они оба отказались. Также от роли Никки отказались Брэд Питт и Бен Аффлек, а от роли Джесс — Кристен Стюарт. 
  • Эпизоды гонок были сняты не в Буэнос-Айресе, как следует из сюжета, а на гоночном треке “Nola Motorsports Park”, в автогоночном комплексе, расположенном недалеко от Нового Орлеана. Ни трибуны, ни пит-зона на самом деле не соответствуют стандартам “Формулы-1”. 
  • Красно-черный спортивный автомобиль Ники — это “Peugeot RCZ”. 
  • Комику Арти Лэнгу была предложена роль в фильме через текстовое сообщение во время проведения его вечернего шоу. Этим же вечером Лэнг разгромил Уилла Смита и сценарий фильма, в котором его героя назвали «Жирный Фархад».

История об опытном мошеннике, который влюбляется в девушку, делающую первые шаги на поприще нелегального отъема средств у граждан. Отношения становятся для них проблемой, когда обнаруживается, что романтика мешает их нечестному бизнесу.

7.6 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 февраля 2015
Премьера в мире 11 февраля 2015
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гленн Фикарра
Гленн Фикарра
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Марго Робби
Марго Робби
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фокус 7 постеров
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