Фокус, 2015

Никки — мошенник-виртуоз, который решает взять под свое крыло начинающую воровку Джесс. Под его предводительством девушка начинает участвовать в махинациях гигантских масштабов, быстро проявляет свой талант и становится правой рукой Никки. Но вскоре случается то, что погубило немало совместных дел — между Никки и Джесс возникают чувства.
История об опытном мошеннике, который влюбляется в девушку, делающую первые шаги на поприще нелегального отъема средств у граждан. Отношения становятся для них проблемой, когда обнаруживается, что романтика мешает их нечестному бизнесу.