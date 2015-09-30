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The Walk

Прогулка, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Французский канатоходец Филипп Пети решает совершить безумный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра на высоте 450 метров. За сражением Филиппа со страхом, волнением и потоками ветра собираются наблюдать тысячи зрителей. Удастся ли ему вписать свое имя в историю? 

  • Режиссер Роберт Земекис мечтал снять этот фильм с 2005 года, с тех пор как он прочел детскую книгу “Человек, который шел между башнями”.
  • Имена шести офицеров полиции на крыше (Дженко, Тессио, Хеген, Солоццо, Чиччи и Клеменца) — отсылка к фильму “Крестный отец”. 
  • Сценарий фильма основан на книге Филиппа Пети “Достать до облаков”.
  • По признанию режиссера Роберта Земекиса, Джозеф Гордон-Левитт был единственной кандидатурой на роль Филиппа Пети.
  • Филипп Пети лично обучал Джозефа Гордона-Левитта ходьбе по канату. Это заняло всего восемь дней. Сцены прогулки между зданиями Всемирного торгового центра были сняты на высоте 3,6 метра. 
  • Том Хэнкс “сыграл” эпизодическую роль охранника на крыше, которого отправляют вниз за пиццей. В фильме звучит только его голос. 
  • В фильме Джозеф Гордон-Левитт носит голубые контактные линзы. 

Вы боитесь высоты? А можете представить себя идущим по натянутому канату на высоте более 400 м безо всякой страховки? Потоки ветра обдувают вас, а внизу - город и тысячи взволнованных взглядов, устремленных вверх.

Легендарный режиссер Роберт Земекис дает вам возможность не только представить, но и по-настоящему испытать все, что чувствовал реальный герой, решившийся на такое безумство.

Особенно глубокие ощущения ждут вас в кинотеатрах 3D… После такой  «Прогулки» боязнь высоты у Вас точно пропадет.

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 октября 2015
Премьера в мире 30 сентября 2015
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Бен Шварц
Бен Шварц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прогулка 6 постеров
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Небо над Нью-Йорком Эпиграфом к новому творению Роберта Земекиса вполне могла бы послужить та же фраза, которая послужила эпиграфом ко второй части «Апофеоза беспочвенности» Льва Шестова: «Nur für Schwindelfreie!» («Тем, кто не подвержен головокружению»). Причем головокружение это не следует понимать исключительно физически: Земекис сделал гораздо большее, нежели «просто» воспроизвел канатоходческий танец Филиппа Пети, в августе 1974-го на протяжении 45 минут балансировавшего на более чем…
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Катерина 9 октября 2015, 16:47
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Джеймс Бэдж Дэйл, Бен Кингсли, Шарлотта Ле Бон, Бен Шварц, Стив Валентайн, Серджо Ди Зио, Кристина Келли, Марк Камачо,… Читать дальше…
Катерина 9 октября 2015, 16:47
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Джеймс Бэдж Дэйл, Бен Кингсли, Шарлотта Ле Бон, Бен Шварц, Стив Валентайн, Серджо Ди Зио, Кристина Келли, Марк Камачо,… Читать дальше…
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