Прогулка, 2015

Вы боитесь высоты? А можете представить себя идущим по натянутому канату на высоте более 400 м безо всякой страховки? Потоки ветра обдувают вас, а внизу - город и тысячи взволнованных взглядов, устремленных вверх.

Легендарный режиссер Роберт Земекис дает вам возможность не только представить, но и по-настоящему испытать все, что чувствовал реальный герой, решившийся на такое безумство.

Особенно глубокие ощущения ждут вас в кинотеатрах 3D… После такой «Прогулки» боязнь высоты у Вас точно пропадет.