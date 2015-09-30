Прогулка, 2015

Французский канатоходец Филипп Пети решает совершить безумный трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра на высоте 450 метров. За сражением Филиппа со страхом, волнением и потоками ветра собираются наблюдать тысячи зрителей. Удастся ли ему вписать свое имя в историю?
Вы боитесь высоты? А можете представить себя идущим по натянутому канату на высоте более 400 м безо всякой страховки? Потоки ветра обдувают вас, а внизу - город и тысячи взволнованных взглядов, устремленных вверх.
Легендарный режиссер Роберт Земекис дает вам возможность не только представить, но и по-настоящему испытать все, что чувствовал реальный герой, решившийся на такое безумство.
Особенно глубокие ощущения ждут вас в кинотеатрах 3D… После такой «Прогулки» боязнь высоты у Вас точно пропадет.