Скауты против зомби, 2015

Перед началом разработки проекта режиссер Кристофер Лэндон работал над тремя фильмами из серии «Паранормальное явление», и его обрадовала возможность сделать что-нибудь более легкое. Он отметил сходства в сценарии с различными фильмами ужасов 80-х, сказав: “Когда я прочитал первый сценарий, я подумал: “Вау, я реально могу сделать кровавую версию «Балбесов и гремлинов» с рейтингом R”. В то же время Лэндон отметил, что он бы не хотел, чтобы фильм стал сплошным оммажем классике, и решил немного модернизировать жанр.

Съемки фильма начались 8 мая 2014 года в Лос-Анджелесе. Сцена в полицейском участке была снята в реальном полицейском участке Сил-Бич в Калифорнии. Другие сцены сняты в Сайпрессе, Калифорния, недалеко от средней школы Лексингтона-младшего.

Дорожный знак, показанный в фильме, обозначает ближайший город как «Хэддонфилд». Хэддонфилд является местом действия культового фильма Джона Карпентера «Хэллоуин».

Идея использования батута для побега от зомби взята из классической игры Super Nintendo «Zombies Ate My Neighbors», где главные герои используют батуты, чтобы прыгать из одного сада в другой.

Одну из ролей получила суперзвезда фильмов для взрослых под псевдонимом Мисси Мартинез: ее полицейская форма застревает в заборе, что раскрывает скаутов.

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» 2010 года, список самых лучших нереализованных сценариев года.

Нашивка на рубашке Бена гласит, что они являются частью «Американского скаутского общества», что на английском сокращается как “A.S.S”, то есть “задница”.

Когда скауты входят в стриптиз-клуб, на надписи «Живые обнаженные девушки» мигает надпись «Живые», предвещая их скорую встречу с зомби.

Тай Шеридан стал первым кандидатом режиссера Кристофера Лэндона на роль Бена после того, как последний увидел игру молодого актера в фильме Джеффа Николса «Мад».

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Скаутский гайд для зомби-апокалипсиса».

На рубашке разведчика Огги есть значки заслуг, на одном из которых изображен пистолет, а на другом – мужские и женские символы.

Зомби-грим для фильма создавал художник по спецэффектам Брайан Кинни, судья из организации Food Network's Halloween Wars.

Диллон Фрэнсис, написавший музыку для фильма, играет зомби (в трейлере NSFW), которому Огги стреляет в лицо в замедленной съемке.

Первые буквы имен четырех главных героев фильм складываются в первые буквы английского алфавита ABCD: Augie, Ben, Carter, Denise.

Эпизод, в котором Бен падает из окна комнаты Кендалл в доме Картера, отражает сцену смерти Ганса Грубера в первой части «Крепкого орешка» Джона Мактирнана.

В начале фильма, когда ученый покупает чипсы, в торговом автомате находится пакет «Такис» со вкусом зомби.

Возглас, которым Картер реагирует на смерть зомби, “Ва ви вэй во”, это отсылка к фильму «Борат» Саши Барона Коэна.