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Скауты против зомби Скауты против зомби
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Scout’s Guide to the Zombie Apocalypse

Скауты против зомби, 2015

2015 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Безрассудный дворник случайно выпускает зомби из исследовательской лаборатории. Тем временем подростки-скауты Бен Гуди и Картер Грант решают, что это будет их последний скаутский поход, поскольку они слишком взрослые для этого. Проблема в том, что они не хотят ранить своего друга Огги Фостера и лидера скаутов Роджерса.

После того, как по дороге автомобиль друзей сбивает оленя, у них сдувается колесо, и сестра Картера Кендалл, ее парень и ее подруга Хлоя останавливают свой джип, чтобы помочь ребятам. Девушки приглашают Бена и Картера пойти на ночную вечеринку.

Ночью оба разведчика тайно покидают лагерь, чтобы пойти на вечеринку, но когда они проезжают по городу, то не могут найти ни одной живой души и решают посетить ночной клуб, так как у входа нет вышибалы.

Там они обнаруживают, что полгорода превратилось в зомби, и объединяются с недавней знакомой Бена Дениз Руссо, которая работает в клубе барменом, и Оуги, который обнаружил отсутствие друзей и последовал за ними в город. Теперь ребятам предстоит испытать свою дружбу на прочность и выбраться из захваченного ходячими мертвецами города.

Перед началом разработки проекта режиссер Кристофер Лэндон работал над тремя фильмами из серии «Паранормальное явление», и его обрадовала возможность сделать что-нибудь более легкое. Он отметил сходства в сценарии с различными фильмами ужасов 80-х, сказав: “Когда я прочитал первый сценарий, я подумал: “Вау, я реально могу сделать кровавую версию «Балбесов и гремлинов» с рейтингом R”. В то же время Лэндон отметил, что он бы не хотел, чтобы фильм стал сплошным оммажем классике, и решил немного модернизировать жанр.

Съемки фильма начались 8 мая 2014 года в Лос-Анджелесе. Сцена в полицейском участке была снята в реальном полицейском участке Сил-Бич в Калифорнии. Другие сцены сняты в Сайпрессе, Калифорния, недалеко от средней школы Лексингтона-младшего.

Дорожный знак, показанный в фильме, обозначает ближайший город как «Хэддонфилд». Хэддонфилд является местом действия культового фильма Джона Карпентера «Хэллоуин».

Идея использования батута для побега от зомби взята из классической игры Super Nintendo «Zombies Ate My Neighbors», где главные герои используют батуты, чтобы прыгать из одного сада в другой.

Одну из ролей получила суперзвезда фильмов для взрослых под псевдонимом Мисси Мартинез: ее полицейская форма застревает в заборе, что раскрывает скаутов.

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» 2010 года, список самых лучших нереализованных сценариев года.

Нашивка на рубашке Бена гласит, что они являются частью «Американского скаутского общества», что на английском сокращается как “A.S.S”, то есть “задница”.

Когда скауты входят в стриптиз-клуб, на надписи «Живые обнаженные девушки» мигает надпись «Живые», предвещая их скорую встречу с зомби.

Тай Шеридан стал первым кандидатом режиссера Кристофера Лэндона на роль Бена после того, как последний увидел игру молодого актера в фильме Джеффа Николса «Мад».

Оригинальное название фильма переводится на русский как «Скаутский гайд для зомби-апокалипсиса».

На рубашке разведчика Огги есть значки заслуг, на одном из которых изображен пистолет, а на другом – мужские и женские символы.

Зомби-грим для фильма создавал художник по спецэффектам Брайан Кинни, судья из организации Food Network's Halloween Wars.

Диллон Фрэнсис, написавший музыку для фильма, играет зомби (в трейлере NSFW), которому Огги стреляет в лицо в замедленной съемке.

Первые буквы имен четырех главных героев фильм складываются в первые буквы английского алфавита ABCD: Augie, Ben, Carter, Denise.

Эпизод, в котором Бен падает из окна комнаты Кендалл в доме Картера, отражает сцену смерти Ганса Грубера в первой части «Крепкого орешка» Джона Мактирнана.

В начале фильма, когда ученый покупает чипсы, в торговом автомате находится пакет «Такис» со вкусом зомби.

Возглас, которым Картер реагирует на смерть зомби, “Ва ви вэй во”, это отсылка к фильму «Борат» Саши Барона Коэна.

Отряд бойскаутов сталкивается с зомби. Ребята противостоят нападению ходячих мертвецов, а также защищают свой лагерь и пытаются спасти отряд девчонок из противоборствующего лагеря.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера онлайн 22 декабря 2015
Премьера в мире 23 октября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кристофер Лэндон
Кристофер Лэндон
В ролях
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Сара Малакул Лэйн
Сара Малакул Лэйн
Патрик Шварценеггер
Патрик Шварценеггер
Дэвид Кокнер
Дэвид Кокнер
Сара Дюмон
Сара Дюмон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скауты против зомби 2 постера
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Скауты против зомби
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