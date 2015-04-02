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Последние рыцари Последние рыцари
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Last Knights

Последние рыцари, 2015

2015 / США / Южная Корея
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Некогда единое королевство раздирают междоусобные войны. Король Барток с отрядом верных рыцарей пытается вернуть мир и благоденствие в охваченные хаосом земли, однако погибает от руки предателя. Тогда рыцари решают отомстить за убитого господина и исполнить его последний завет. Под руководством благородного капитана Райдена они отправляются на штурм цитадели, где прячется их главный враг и убийца Бартока Гиза Мотт. Вместе им предстоит либо свергнуть самопровозглашенного правителя, либо с честью умереть в схватке.

  • События фильма разворачиваются в вымышленном мире, напоминающем позднее Средневековье. 
  • Съемки картины проходили в Чехии. 
  • Источником вдохновения для создателей картины послужила японская легенда о 47 ронинах, поклявшихся отомстить за убийство своего господина. Эта история была неоднократно воплощена на экране - существует не меньше десятка экранизаций. 
  • Дейв Леджено, исполнитель роли Олафа, трагически погиб, не дожив до премьеры фильма. В июле 2014 года тело актера было найдено в Долине смерти, штат Калифорния, где Дейв занимался пешим туризмом.
  • Внимательные зрители могут заметить в одной из сцен фильма случайно попавший в кадр самолет. 

Средневековье, междоусобные распри раздирают королевство на мелкие анклавы, их правители наращивают собственные военные силы. Лишь истинный благородный воин — Король Барток — видит силу и будущее в единстве. При поддержке своих преданных и закаленных в сражениях рыцарей, он способен объединить земли. Но коварные враги уничтожают короля. И тогда его верные рыцари во имя высшей справедливости и отмщения чести своего господина выступают на штурм самой защищенной крепости королевства. Они готовятся взять реванш ценою собственных жизней.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 апреля 2015
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 2 апреля 2015
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Бюджет $40 000 000
Режиссер
Казуаки Кирия
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Морган Фриман
Морган Фриман
Пак Си Ен
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Дэниэл Адегбойега
Дэниэл Адегбойега
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последние рыцари 5 постеров
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Последние рыцари

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Игорь 16 октября 2015, 22:08
Купился на сочетание слова "рыцари" и Моргана Фримана с Клайвом Оуэном. Редкостная малобюджетная "фэнтэзи"-дрянь, снятая южнокорейским ( по фактуре… Читать дальше…
Albert 16 октября 2015, 22:08
Если смотрели 47 ронинов, то практически одинаковый сюжет. Только вот непонятно, откуда в Корее столько европейцев
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12 голосов
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