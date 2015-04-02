Последние рыцари, 2015

Средневековье, междоусобные распри раздирают королевство на мелкие анклавы, их правители наращивают собственные военные силы. Лишь истинный благородный воин — Король Барток — видит силу и будущее в единстве. При поддержке своих преданных и закаленных в сражениях рыцарей, он способен объединить земли. Но коварные враги уничтожают короля. И тогда его верные рыцари во имя высшей справедливости и отмщения чести своего господина выступают на штурм самой защищенной крепости королевства. Они готовятся взять реванш ценою собственных жизней.