Последние рыцари, 2015

Некогда единое королевство раздирают междоусобные войны. Король Барток с отрядом верных рыцарей пытается вернуть мир и благоденствие в охваченные хаосом земли, однако погибает от руки предателя. Тогда рыцари решают отомстить за убитого господина и исполнить его последний завет. Под руководством благородного капитана Райдена они отправляются на штурм цитадели, где прячется их главный враг и убийца Бартока Гиза Мотт. Вместе им предстоит либо свергнуть самопровозглашенного правителя, либо с честью умереть в схватке.
Средневековье, междоусобные распри раздирают королевство на мелкие анклавы, их правители наращивают собственные военные силы. Лишь истинный благородный воин — Король Барток — видит силу и будущее в единстве. При поддержке своих преданных и закаленных в сражениях рыцарей, он способен объединить земли. Но коварные враги уничтожают короля. И тогда его верные рыцари во имя высшей справедливости и отмщения чести своего господина выступают на штурм самой защищенной крепости королевства. Они готовятся взять реванш ценою собственных жизней.