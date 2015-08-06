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Saving Goola

Спасатели, 2014

2014 / Китай
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обезьянка по имени Арахис и свинья из ремонтной службы по имени Дигг случайно сталкиваются. И решают выяснить, почему их дом, чудесный тропический остров Гула, тонет в океане. Можно ли спасти погибающий уголок звериного рая?

  • Фильм снял Карл Тордж — лауреат дневной премии «Эмми» за выдающуюся анимационную программу особого класса. Он работал художником по раскадровке в телесериалах «Охотники за привидениями», «Непобедимая принцесса Ши-Ра», «Брэйвстарр», «Дэннис-непоседа», «Приключения мишек Гамми», «Смурфики», «Семейка Аддамс», «Соник», «Гарфилд и его друзья». Автор сценариев к сериалам «Сильвестр и Твити: Загадочные истории», «Крутые бобры», «Случайно! Мультфильмы» и мультика «Кот из особняка». Как режиссер работал над мультсериалами «Твити и приключение высокого полета» и «Поезд динозавров».
  • Питер Нью, озвучивший кабанчика Дигга, прославился как голос Большого Маки в популярнейшей франшизе «Мой маленький пони». Он явился на прослушивание, едва началась запись первого сезона и буквально в этот же день сыграл в эпизоде «Сбор урожая». Чтобы произвести нужное впечатление на прослушивающих, он прочитал оригинальный большой монолог своего персонажа, не включенный в сериал. Также он играет второстепенные роли в теле- и кинофильмах.

Невероятной красоты тропический остров Гула находится в опасности: механизм, который держит остров парящим в воздухе сломан, и Гула вот-вот уйдет под воду! Харизматичным и обаятельным, но далеким от подвигов героям волей-неволей придется спасать свой остров и всех его жителей. Ироничные, веселые и безбашенные персонажи проявят настоящие чудеса храбрости, сплотившись перед лицом смертельной опасности и проявив свои лучшие качества: отчаянность, неутомимость и готовность помочь друг другу. Какие трудности им придется преодолеть и какой выход они найдут из непростой ситуации? Как такие качества, как чувство юмора и умение по-настоящему дружить, могут сделать из забавных и наивных жителей Гулы настоящих героев?

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 6 августа 2015
Премьера в мире 6 августа 2015
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Карл Тордж
В ролях
Луис Феррейра
Питер Нью
Все актеры и съемочная группа
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Спасатели
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Ольга 10 октября 2015, 16:16
Ужасный мультик!!!!!! Жаль детей которые это увидят, не смогли даже до конца досмотреть.✊
Jull 10 октября 2015, 16:16
Мультик интересен только детям 0-4 года. Юмор взрослый.
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