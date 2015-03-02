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Три, 2015

2015 / Германия / Россия
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

В маленький европейский городок, в котором живут сёстры Айя и Мирра, пришла неизвестная болезнь, которая унесла жизни многих горожан. После смерти мамы заболевает младшая Мирра. Понимая, что традиционная медицина бессильна перед болезнью сестры, Айя обращается за помощью к близкому другу семьи, приходскому священнику отцу Герману. В его доме Айя случайно находит книги далёкие от традиционной религии.

Она узнаёт, что только проникнув в больное подсознание Мирры и отыскав истинную причину её болезни, она получит шанс на спасение сестры. Айя готова пройти страшный ритуал, погрузиться в недра подсознания и встретиться лицом к лицу с обитающими там демонами. Но сможет ли она справиться с собственным страхом, когда узнает все тайны прошлой жизни сестры?

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 декабря 2015
Премьера онлайн 3 декабря 2015
Премьера в мире 2 марта 2015
Возраст 16+
Режиссер
Павел Хвалеев
В ролях
Полина Давыдова
Полина Давыдова
Евгений Гагарин
Любовь Игнатушко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Три 1 постер
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саундтрек фильма Три
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