Постер фильма Агорафобия
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 3.4
Оцените
Агорафобия

Агорафобия

Agoraphobia 18+
О фильме

Девушка, страдающая агорафобией, наследует дом своего отца в отдаленной части архипелага Флорида-Кейс. Когда в доме начинают происходить странные вещи, она обнаруживает, что есть нечто гораздо более страшное, и оно находится рядом с ней.
Агорафобия - трейлер с закадровым переводом
Агорафобия  трейлер с закадровым переводом
Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 октября 2015
Дата выхода
17 декабря 2015 Россия AKM 16+
17 декабря 2015 Беларусь
17 декабря 2015 Казахстан
1 октября 2015 Румыния 18
1 октября 2015 США
17 декабря 2015 Украина
Сборы в мире $1 665
Производство White Lotus Productions, Reel Heroine
Другие названия
Agoraphobia, Agorafobija, Агорафобия, Агорафобія
Режиссер
Лу Саймон
Лу Саймон
В ролях
Тони Тодд
Тони Тодд
Касси Скербо
Мария Олсен
Мария Олсен
Аниела МакГиннесс
Джули Кендалл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Отзывы о фильме

