Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
4.8
Рейтинг IMDb: 3.4
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Агорафобия
Агорафобия
Agoraphobia
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
ужасы
О фильме
Девушка, страдающая агорафобией, наследует дом своего отца в отдаленной части архипелага Флорида-Кейс. Когда в доме начинают происходить странные вещи, она обнаруживает, что есть нечто гораздо более страшное, и оно находится рядом с ней.
Развернуть
Агорафобия
трейлер с закадровым переводом
трейлер с закадровым переводом
Страна
США
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
1 октября 2015
Дата выхода
17 декабря 2015
Россия
AKM
16+
17 декабря 2015
Беларусь
17 декабря 2015
Казахстан
1 октября 2015
Румыния
18
1 октября 2015
США
17 декабря 2015
Украина
Сборы в мире
$1 665
Производство
White Lotus Productions, Reel Heroine
Другие названия
Agoraphobia, Agorafobija, Агорафобия, Агорафобія
Режиссер
Лу Саймон
В ролях
Тони Тодд
Касси Скербо
Мария Олсен
Аниела МакГиннесс
Джули Кендалл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Агорафобия
6.9
Багровый пик
(2015)
6.8
Пункт назначения 5
(2011)
7.4
Пункт назначения
(2000)
6.2
Кэндимен
(2021)
4.9
Истории из морга 3
(2020)
3.9
Месть на Хеллоуин
(2019)
5.1
Франкенштейн
(2016)
4.3
Записи Левенджера
(2013)
4.5
Пророчество 5: Покинутые
(2005)
6.9
Ночь живых мертвецов
(1990)
3.7
Могилы
(2009)
5.5
Топор 2
(2011)
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
10
голосов
3.4
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Агорафобия
Трейлер с закадровым переводом
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667