Ватиканские записи, 2015

Из Соединенных Штатов в Ватикан поступают сведения об одержимой девушке. По слухам, 25-летняя Анджела Холмс - само воплощение Антихриста. Рядом с ней люди начинают сходить с ума, а детектив, расследующий ее дело, совершает самоубийство. Мало того, в прессу просочилась скандальная информация о неудавшемся обряде экзорцизма, проведенном над Анджелой. Теперь репутация святой католической церкви оказалась под угрозой. Решив, что собственными силами им не обойтись, клирики решаются призвать на помощь кое-кого постороннего…
Анжела Холмс жила обычной жизнью, пока внезапно не начала оказывать разрушительное воздействие на окружающих, причиняя людям серьезные, иногда смертельные травмы. Местный священник, отец Лозано, уверен в ее одержимости. Приглашенные кардиналы из Ватикана для проведения сеанса экзорцизма, столкнулись с древней сатанинской силой, большей, чем они могли себе представить.
100% стереотипный фильм, ничего нового, а финал - просто ****ец..))