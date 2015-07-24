Ватиканские записи, 2015

Из Соединенных Штатов в Ватикан поступают сведения об одержимой девушке. По слухам, 25-летняя Анджела Холмс - само воплощение Антихриста. Рядом с ней люди начинают сходить с ума, а детектив, расследующий ее дело, совершает самоубийство. Мало того, в прессу просочилась скандальная информация о неудавшемся обряде экзорцизма, проведенном над Анджелой. Теперь репутация святой католической церкви оказалась под угрозой. Решив, что собственными силами им не обойтись, клирики решаются призвать на помощь кое-кого постороннего…