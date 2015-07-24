Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ватиканские записи Ватиканские записи
Киноафиша Фильмы Ватиканские записи
The Vatican Tapes

Ватиканские записи, 2015

2015 / США
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Из Соединенных Штатов в Ватикан поступают сведения об одержимой девушке. По слухам, 25-летняя Анджела Холмс - само воплощение Антихриста. Рядом с ней люди начинают сходить с ума, а детектив, расследующий ее дело, совершает самоубийство. Мало того, в прессу просочилась скандальная информация о неудавшемся обряде экзорцизма, проведенном над Анджелой. Теперь репутация святой католической церкви оказалась под угрозой. Решив, что собственными силами им не обойтись, клирики решаются призвать на помощь кое-кого постороннего…

  • Ранее режиссер картины Марк Невелдайн работал исключительно в тандеме с Брайаном Тейлором. “Ватиканские записи” - первый фильм, снятый Марком в одиночку. 
  • Участие в съемках принял перкуссионист группы Slipknot Шон Крейен. Несмотря на то, что его имя не указано в титрах, он появляется в эпизодической роли. Дело в том, что Шон Крейен и Марк Невелдайн - давние друзья. Позднее они вместе работали над фильмом “Офицер Доун”, главную роль в котором исполнил Ким Коутс. 
  • В фильме содержатся библейские отсылки. Так, например, в Библии 40 дней - символичное число (40 дней потопа, 40 дней искушения Христа, празднование Пасхи продолжается 40 дней и т.д.). Ровно столько дней Анджела находится в коме. 
  • Язык, на котором говорит одержимая Анджела - арамейский. 

Анжела Холмс жила обычной жизнью, пока внезапно не начала оказывать разрушительное воздействие на окружающих, причиняя людям серьезные, иногда смертельные травмы. Местный священник, отец Лозано, уверен в ее одержимости. Приглашенные кардиналы из Ватикана для проведения сеанса экзорцизма, столкнулись с древней сатанинской силой, большей, чем они могли себе представить.

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 июля 2015
Премьера в мире 24 июля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Марк Невелдайн
Марк Невелдайн
В ролях
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Кэтлин Робертсон
Кэтлин Робертсон
Дюгрей Скотт
Дюгрей Скотт
Джон Патрик Амедори
Джон Патрик Амедори
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ватиканские записи 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ватиканские записи смотреть онлайн

Ватиканские записи
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В «Ватиканских записях» Марк Невелдайн, их постановщик, впервые отпочковался от Брайана Тейлора, вместе с которым он составлял известный кинодуэт Neveldine & Taylor. За плечами этого колоритного тандема – режиссура и сценарии обоих «Адреналинов» и «Геймера», режиссура второго «Призрачного гонщика», а также сценарии «Патологии» и «Джоны Хэкса»: то есть полудюжина чумовых проектов разной степени вменяемости, но гарантированно безбашенных, да и, по большей части, просто запредельных. Пустившись в…
Читать
Жека 10 октября 2015, 16:23
Самые бесполезные полтора часа в моей жизни)

100% стереотипный фильм, ничего нового, а финал - просто ****ец..))
Андрей 11 октября 2015, 23:34
Главное нет этой трясущейся камеры...
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Ватиканские записи
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ролик о создании фильма
Ролик о создании фильма
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши