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Декамерон Декамерон
Киноафиша Фильмы Декамерон
Maraviglioso Boccaccio

Декамерон, 2015

2015 / Италия / Франция
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Середина XIV века. В Европе свирепствует эпидемия чумы. “Черная смерть”, унесшая жизни миллионов человек, не обошла стороной и Италию. Не желая разделить горькую участь заболевших, группа молодых людей покидает объятую эпидемией Флоренцию и отправляется за город, чтобы уединиться в живописном поместье. Семь девушек и трое юношей проводят время за беседами и рассказами об удивительных, забавных или поучительных происшествиях. Однако у всех историй, прозвучавших в тесном кругу, есть кое-что общее - каждая из них так или иначе рассказывает о любви.

  • В основу фильма легко известное произведение Джованни Боккаччо. 
  • В оригинале название картины звучит как Maraviglioso Boccaccio - “Удивительный Боккаччо” в переводе с итальянского. 
  • Создатели фильма, братья Паоло и Витторио Тавиани, уже не в первый раз черпают сюжеты из классики мировой литературы - несколько их картин были сняты по произведениям Льва Толстого. 
  • Фильм был снят в Тоскане. Съемки продолжались около десяти недель. 
  • “Декамерон” был номинирован на множество престижных кинопремий, среди которых - “Давид ди Донателло”, Golden Ciak Awards, а также получил “Серебряную ленту” Итальянской ассоциации кинокритиков. 

Флоренция, XIV век. Повсюду свирепствует «Черная смерть» — три юноши и семь девушек сбегают в деревню, чтобы оградить себя от чумы. Там, чтобы скоротать время, они начинают рассказывать друг другу разные истории, посвященные любви.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 сентября 2015
Премьера в мире 20 февраля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Паоло Тавиани
Паоло Тавиани
В ролях
Лелло Арена
Паола Кортеллези
Паола Кортеллези
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Флавио Паренти
Флавио Паренти
Виттория Пуччини
Виттория Пуччини
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Постер фильма Декамерон 3 постера
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Декамерон
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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