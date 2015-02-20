Декамерон, 2015

Середина XIV века. В Европе свирепствует эпидемия чумы. “Черная смерть”, унесшая жизни миллионов человек, не обошла стороной и Италию. Не желая разделить горькую участь заболевших, группа молодых людей покидает объятую эпидемией Флоренцию и отправляется за город, чтобы уединиться в живописном поместье. Семь девушек и трое юношей проводят время за беседами и рассказами об удивительных, забавных или поучительных происшествиях. Однако у всех историй, прозвучавших в тесном кругу, есть кое-что общее - каждая из них так или иначе рассказывает о любви.