Калифорния, 2015

Яркая зарисовка на тему жизни бразильской молодежи 80-х годов. Главная героиня, сталкивающаяся с типичными проблемами взросления и самоопределения, перипетиями дружбы и любви, считает идолом и примером для подражания своего дядю — музыкального критика, переехавшего на работу в Калифорнию. Заветной мечтой девушки становится поездка на каникулы в США. Музыкальное сопровождение фильма знакомит с лучшими образцами бразильской рок-культуры той эпохи. Награды и номинации: «Лучший актер второго плана» Международного кинофестиваля в Рио-де-Жанейро (2015); Приз «Арт-инновации», «Лучший монтаж» и специальная премия журнала «Variety» на Кинофестивале Вентана Сур (Аргентина, 2015).