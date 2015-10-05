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Калифорния
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Califórnia

Калифорния, 2015

2015 / Бразилия
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11 голосов
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О фильме

Яркая зарисовка на тему жизни бразильской молодежи 80-х годов. Главная героиня, сталкивающаяся с типичными проблемами взросления и самоопределения, перипетиями дружбы и любви, считает идолом и примером для подражания своего дядю — музыкального критика, переехавшего на работу в Калифорнию. Заветной мечтой девушки становится поездка на каникулы в США. Музыкальное сопровождение фильма знакомит с лучшими образцами бразильской рок-культуры той эпохи. Награды и номинации: «Лучший актер второго плана» Международного кинофестиваля в Рио-де-Жанейро (2015); Приз «Арт-инновации», «Лучший монтаж» и специальная премия журнала «Variety» на Кинофестивале Вентана Сур (Аргентина, 2015).

7.0 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 октября 2015
Премьера в мире 5 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Марина Персон
В ролях
Клара Галло
Кайу Блат
Кайу Блат
Джованни Галло
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Калифорния 2 постера
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2 октября 2017 18:59
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