Калифорния, 2015

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о выходе в прокат О фильме Яркая зарисовка на тему жизни бразильской молодежи 80-х годов. Главная героиня, сталкивающаяся с типичными проблемами взросления и самоопределения, перипетиями дружбы и любви, считает идолом и примером для подражания своего дядю — музыкального критика, переехавшего на работу в Калифорнию. Заветной мечтой девушки становится поездка на каникулы в США. Музыкальное сопровождение фильма знакомит с лучшими образцами бразильской рок-культуры той эпохи. Награды и номинации: «Лучший актер второго плана» Международного кинофестиваля в Рио-де-Жанейро (2015); Приз «Арт-инновации», «Лучший монтаж» и специальная премия журнала «Variety» на Кинофестивале Вентана Сур (Аргентина, 2015). Развернуть 7.0 Оцените 11 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 5 октября 2015 Премьера в мире 5 октября 2015 Возраст 16+ Режиссер Марина Персон В ролях Клара Галло Кайу Блат Джованни Галло Все актеры и съемочная группа 2 постера

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