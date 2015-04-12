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Франкенштейн
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Frankenstein

Франкенштейн, 2016

2016 / США / Германия
5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Режиссёр Бернард Роуз, снявший такие ленты, как «Кэндимэн», «Анна Каренина» 1997 года и «Паганини: Скрипач дьявола», представляет вашему вниманию очередной взгляд на культовую историю монстра Франкенштейна. Существо сыграл молодой актёр Завьер Сэмюэл, который снимался в саге «Сумерки», а также в картинах «Аноним» и «Ярость». Роль Виктора исполнил Дэнни Хьюстон («Опасное погружение», «Большие глаза», «Люди Икс: Начало. Росомаха»). Также одну из ключевых ролей на экране воплотила Кэрри-Энн Мосс, которую все знают в качестве Тринити из трилогии «Матрица».

Действие фильма «Франкенштейн» развернётся в наши дни. По задумке автора в сюжет был введён новый персонаж – жена Виктора по имени Мари. Супруги Франкенштейн занимаются наукой и работают над новым проектом, который может стать большим прорывом. При помощи современных технологий и 3D принтера они создают настоящего человека. Однако в ходе эксперимента всё идёт не так, как планировалось, поэтому искусственно созданного Адама приходится похоронить. Но он не умирает и восстаёт с огромной силой, которую направляет против окружающих, пытаясь добраться до создателей.

- Это второй фильм об известном монстре, выходящий в российский прокат в 2016 году. Первым стал - «Виктор Франкенштейн» с Дэниэлом Рэдклиффом и Джеймсом МакЭвоем

- Премьера картины «Франкенштейн» состоялась ещё в апреле 2015 года на Международном фестивале фантастического кино в Брюсселе

- Фильм является вольной адаптацией известной книги Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», 

Действие фильма разворачивается в современном Лос-Анджелесе, а повествование в ней ведется от лица монстра Адама, созданного и брошенного супругами Виктором и Элизабет Франкенштейнами, занимающимися научными экспериментами.

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 апреля 2015
Премьера онлайн 1 марта 2016
Премьера в мире 12 апреля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Магнум Пикчерз
Режиссер
Бернард Роуз
Бернард Роуз
В ролях
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Тони Тодд
Тони Тодд
Завьер Сэмюэл
Завьер Сэмюэл
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Сандра Роско
Сандра Роско
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Франкенштейн 2 постера
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Франкенштейн

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