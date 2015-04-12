Франкенштейн, 2016

Режиссёр Бернард Роуз, снявший такие ленты, как «Кэндимэн», «Анна Каренина» 1997 года и «Паганини: Скрипач дьявола», представляет вашему вниманию очередной взгляд на культовую историю монстра Франкенштейна. Существо сыграл молодой актёр Завьер Сэмюэл, который снимался в саге «Сумерки», а также в картинах «Аноним» и «Ярость». Роль Виктора исполнил Дэнни Хьюстон («Опасное погружение», «Большие глаза», «Люди Икс: Начало. Росомаха»). Также одну из ключевых ролей на экране воплотила Кэрри-Энн Мосс, которую все знают в качестве Тринити из трилогии «Матрица».

Действие фильма «Франкенштейн» развернётся в наши дни. По задумке автора в сюжет был введён новый персонаж – жена Виктора по имени Мари. Супруги Франкенштейн занимаются наукой и работают над новым проектом, который может стать большим прорывом. При помощи современных технологий и 3D принтера они создают настоящего человека. Однако в ходе эксперимента всё идёт не так, как планировалось, поэтому искусственно созданного Адама приходится похоронить. Но он не умирает и восстаёт с огромной силой, которую направляет против окружающих, пытаясь добраться до создателей.