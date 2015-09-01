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Атака титанов. Фильм второй: Конец света Атака титанов. Фильм второй: Конец света
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Shingeki no kyojin: Attack on Titan - End of the World

Атака титанов. Фильм второй: Конец света, 2015

2015 / Япония
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий первого фильма юноша Эрен оказывается на скамье подсудимых за свою способность превращаться в титана. От расстрела героя спасает посланник капитана Шикишимы – бронированный титан, проломивший стену Роза и похитивший Эрена. Доставленный к капитану, молодой человек узнает страшные секреты из прошлого людских властей: теперь ему предстоит решить, на чьей он стороне.

  • Над обеими частями “Атаки титанов” работал режиссер Синдзи Хигути, сооснователь аниме-студии Gainax и один из ведущих экспертов в области киноэффектов в Японии.
  • В основу сюжета “Атаки титанов” легла одноименная манга Хадзимэ Исаямы. Комикс-сериал Исаямы быстро стал хитом на японском рынке и издавался с 2009 по 2016 год. Первые тома манги ранее уже были экранизированы в формате аниме-сериала (2013).
  • Большая часть съемок прошла на острове Хасима в Восточно-Китайском море, расположенном примерно в 15 километрах от города Нагасаки.
  • Для воссоздания роста титанов создатели фильма использовали комбинированные съемки.
  • Изначально снимать обе части “Атаки титанов” должен был Т. Накасима, но в декабре 2012 года режиссер покинул проект по причине творческих разногласий.

Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась - в ней появились спокойствие и беззаботность. Как оказалось, лишь на время.

Страх и ужас вернулись, когда стена пала и первобытные гиганты вновь ступили на территорию людей. В неравной борьбе от человечества практически ничего не осталось, а на защиту выживших встаёт парень по имени Эрен, жаждущий мести за смерть своих близких.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 октября 2015
Премьера в мире 1 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик All Media
Режиссер
Синдзи Хигути
Синдзи Хигути
В ролях
Кико Мидзухара
Каната Хонго
Каната Хонго
Нанами Сакураба
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Сатоми Исихара
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Атака титанов. Фильм второй: Конец света 16 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
аноним 9 октября 2015, 16:21
КОШМАР ППЦ ПРОСТО ТАК ЖДАЛА ЭТОТ ФИЛЬМ ЕЩЕ ДАЖЕ НЕДЕЛИ НЕ ПРОШЛО С ПРОКАТА СНЯЛИ ЧЕ ЗА ФИГНЯ МЕЧТАЛА СХОДИТЬ С ПОДРУГОЙ БЕЗУМНО ПОНРАВИЛАСЬ ПЕРВАЯ… Читать дальше…
Лилия 9 октября 2015, 16:21
ребята, это ужасно! вообще не похож на титанов в предыдущих фильмах. Японцы - уроды. И в этом фильме вы увидите всю их безбашенность. А какие титаны,… Читать дальше…
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30 октября 2018 13:00
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