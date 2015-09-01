Атака титанов. Фильм второй: Конец света, 2015

После событий первого фильма юноша Эрен оказывается на скамье подсудимых за свою способность превращаться в титана. От расстрела героя спасает посланник капитана Шикишимы – бронированный титан, проломивший стену Роза и похитивший Эрена. Доставленный к капитану, молодой человек узнает страшные секреты из прошлого людских властей: теперь ему предстоит решить, на чьей он стороне.
Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась - в ней появились спокойствие и беззаботность. Как оказалось, лишь на время.
Страх и ужас вернулись, когда стена пала и первобытные гиганты вновь ступили на территорию людей. В неравной борьбе от человечества практически ничего не осталось, а на защиту выживших встаёт парень по имени Эрен, жаждущий мести за смерть своих близких.