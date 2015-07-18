Вымирание, 2015

В недалеком будущем неизвестный вирус превращает большую часть людей в зомби. Небольшая группа выживших ищет убежище в заснеженном городе, веря, что вирус и все его чудовищные создания вымерли. Но они вскоре обнаруживают, что инфицированные, напротив, отлично адаптировались к изменениям окружающей среды. Главные герои фильма пытаются сбежать из автобуса, подвергнувшегося нападению мертвецов. Скрываясь, одна из них, Эмма подвергается нападению инфицированного, который кусает ее. Группа все равно решает продвигаться дальше, но чем дольше они выживают, тем больше теряют собственную человечность…
После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства люди были почти стерты с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта, они стали злыми и безжалостными. Через девять лет после этого мы находим небольшой городок — Harmony, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек, и дочь Джека, Лу, — единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно.