Вымирание, 2015

После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства люди были почти стерты с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта, они стали злыми и безжалостными. Через девять лет после этого мы находим небольшой городок — Harmony, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек, и дочь Джека, Лу, — единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно.