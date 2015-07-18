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Вымирание Вымирание
Киноафиша Фильмы Вымирание
Extinction

Вымирание, 2015

2015 / Испания / США / Венгрия / Франция
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В недалеком будущем неизвестный вирус превращает большую часть людей в зомби.  Небольшая группа выживших ищет убежище в заснеженном городе, веря, что вирус и все его чудовищные создания вымерли. Но они вскоре обнаруживают, что инфицированные, напротив, отлично адаптировались к изменениям окружающей среды. Главные герои фильма пытаются сбежать из автобуса, подвергнувшегося нападению мертвецов. Скрываясь, одна из них, Эмма подвергается нападению инфицированного, который кусает ее. Группа все равно решает продвигаться дальше, но чем дольше они выживают, тем больше теряют собственную человечность… 

  • Создатели сразу запланировали снимать фильм в Будапеште, чтобы получить атмосферную снежную зиму, но после начала съемок оказалось, что это была первая за более чем десятилетие будапештская зима без снега. 
  • В эпизоде, когда Патрик проходит мимо кинотеатра после очередной охоты, там показывают фильм «Хребты безумия», снятый по одноименному рассказу Говарда Филиппа Лавкрафта. На самом деле этот проект Гильермо дель Торо еще не был снят. 
  • Фильм также широко известен под названием «Добро пожаловать в Гармонию», по названию вымышленного города, в котором находятся главные герои. 
     

После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства люди были почти стерты с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта, они стали злыми и безжалостными. Через девять лет после этого мы находим небольшой городок — Harmony, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек, и дочь Джека, Лу, — единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 июля 2015
Премьера онлайн 24 сентября 2015
Премьера в мире 18 июля 2015
Возраст 18+
Режиссер
Мигель Анхель Вивас
В ролях
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Куинн Маккоулган
Куинн Маккоулган
Клара Лаго
Клара Лаго
Валерия Веро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вымирание 2 постера
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Вымирание
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саундтрек фильма Вымирание
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