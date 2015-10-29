Хердур, 2015

Айлин — семнадцать. Ей часто снится один и тот же сон: мрачная лесная тропа, по которой она буквально летит на лошади. Но прежде, чем узнать, куда заведет ее этот путь, Айлин просыпается. После неприятностей в школе юную немку турецкого происхождения приговаривают к общественным работам на небольшой конюшне. Там она знакомится с вороным «исландцем» Хёрдуром. Несмотря на противоречия в собственной семье и строгий запрет отца, она берет уроки верховой езды. К девушке возвращается уверенность в собственных силах — наперекор отцу и одноклассникам, которые, наконец, видят, какая Айлин на самом деле.