Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хердур
Киноафиша Фильмы Хердур
Hördur — Zwischen den Welten

Хердур, 2015

2015 / Германия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Айлин — семнадцать. Ей часто снится один и тот же сон: мрачная лесная тропа, по которой она буквально летит на лошади. Но прежде, чем узнать, куда заведет ее этот путь, Айлин просыпается. После неприятностей в школе юную немку турецкого происхождения приговаривают к общественным работам на небольшой конюшне. Там она знакомится с вороным «исландцем» Хёрдуром. Несмотря на противоречия в собственной семье и строгий запрет отца, она берет уроки верховой езды. К девушке возвращается уверенность в собственных силах — наперекор отцу и одноклассникам, которые, наконец, видят, какая Айлин на самом деле.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера в мире 29 октября 2015
Возраст 12+
Режиссер
Экрем Эргюн
В ролях
Альмила Багрясик
Хильми Сёзер
Хильми Сёзер
Фелицитас Волль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хердур 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши